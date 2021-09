Liga MX: Gignac dejara cobrar penales a Nico López para que sea campeón de goleo

Monterrey, México.- El francés André-Pierre Gignac, máximo anotador en la historia de los Tigres de la UANL, aseguró este viernes que dejará que los penales los cobre el uruguayo Nicolás López para que termine como el líder de goleo en el torneo Grita México A21 de la Liga MX.

“Espero que Nico termine como el goleador del torneo y hace poco le dije que le iba a dejar los penales para que termine campeón goleador”, señaló en su primera rueda de prensa como jugador felino, equipo por el que fichó en julio de 2015.

Gignac no ha debutado en el Grita México por disputar con Francia del torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y por un esguince en el tobillo derecho.

En su ausencia, el ‘Diente’ López tomó el rol del goleador del equipo y en las primeras siete jornadas de la Liga MX es el máximo anotador con seis goles.

“(López) el torneo pasado metió tres dobletes, nos sacó de situaciones complicadas como en Juárez, su zurda es increíble. En Tigres sabíamos que en cuanto agarrara ritmo íbamos a tener un jugadorazo”, elogió el francés.

El ganador de cuatro títulos de Liga MX con los Tigres reconoció que sí existe una competencia entre él y López, pero afirmó que sólo es deportiva.

“Estoy feliz por él y cuando regrese, aunque no juguemos la misma posición, hay competencia, lo dijo Miguel (Herrera, entrenador de Tigres), que todos se tienen que ganar un puesto. Estoy atrasado porque estuve lesionado, pero aquí estoy, en la pelea y voy a regresar con todo”, agregó.

Nicolás López celebrando una anotación con Tigres en la Liga MX/EFE

El francés adelantó que su plan es regresar para el partido de la octava jornada del Grita México A21 ante el León, que se llevará a cabo el 11 de septiembre, tras la Fecha FIFA.

“Yo nunca creí que Tigres dependiera de un solo jugador, eso no es verdad, no soy Superman, no me voy a quitar tres jugadores para meter goles. Soy un finalizador, ahora el equipo lo hace bien. Tengo mucha ilusión de ayudar al grupo”, expresó.

El atacante europeo también elogió a Miguel Herrera, técnico que en este Apertura de la Liga MX reemplazó al brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien fue estratega de Tigres por 11 años.

“La comunicación de Miguel me gusta, siempre está comunicándose con los jugadores, dice las cosas de frente. Desde el inicio tuvimos una buena relación. Yo no tengo ego, me pongo a las órdenes del entrenador, nunca tuve problemas con Miguel”, finalizó.