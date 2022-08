Liga MX: Gignac le pide a los aficionados de Rayados valoren a Rogelio Funes Mori

André-Pierre Gignac y Rogelio Funes Mori son dos jugadores que son rivales en la cancha, pero fuera de ella existe un respeto mutuo por la carrera profesional que cada uno tiene, es por ello que el galo pide más respeto para el 'Mellizo' por parte de los fans de Monterrey.

En el programa Tirando Bola, del comediante Franco Escamilla, el atacante francés destacó las cualidades de Rogelio, quien es el máximo goleador de 'La Pandilla' e incluso mencionó que le hubiera encantado jugar junto a él.

"Que valoren a sus jugadores el aficionado rayado porque tienen un jugadorazo, es mejor goleador de la historia, no es las mismas capacidades que Suazo, no era el mismo jugador; Rogelio es un goleador, el otro era un número 10 que hacía todo entonces no se puede comparar esos estilos de jugadores, pero Rogelio amerita mucho más respeto, la verdad, que valoren un poco más tener un jugador así... A mí me hubiera encantado jugar con él", relató.

Gignac se alista para lo que se viene en Tigres de la UANL, primero es afrontar la fecha 9 ante los encendidos Diablos Rojos del Toluca y después disputarán el Clásico Regio en la jornada 10 ante Rayados de Monterrey.

Para el francés, Rayados de Monterrey cuenta con los tres mejores delanteros que existen en el torneo Apertura 2022, ya que tienen a Rogelio Funes Mori, Germán Berterame y Rodrigo Aguirre.

El delantero francés dio a conocer su once inicial de la Liga MX, tomando en cuenta a los jugadores que están jugando en estos momentos en el vigente certamen.

Su once, sin contar a Moreno y él mismo, fue conformado por: Nahuel Guzmán (Tigres); Javier Aquino (Tigres), César Montes (Rayados), Israel Reyes (Puebla), Omar Campos (Santos Laguna); Guido Pizarro (Tigres), Rafael Carioca (Tigres); Luis Quiñones (Tigres), Florian Thauvin (Tigres), Julián Quiñones (Atlas), Julio Furch (Atlas).