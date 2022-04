Liga MX: Gignac se ausentó del entrenamiento de Tigres previo al partido ante América

Tigres cayó 2-0 ante Necaxa en la Jornada 15 del Clausura 2022, con lo que perdió la oportunidad de mantener el liderato de la clasificación. Tras ello, los dirigidos por Miguel Herrera deberán enfocarse en corregir el rumbo el próximo fin de semana cuando reciban al América.

El equipo de la UANL regresó este jueves a los entrenamientos para comenzar con la preparación del partido de la Jornada 16 del Clausura 2022. Sin embargo, lo hizo con varias ausencias, de las cuales la que más destaca es la de André-Pierre Gignac, quien no estuvo en la práctica realizada en el Estadio Universitario.

El francés no fue el único jugador que no estuvo en los trabajos de grupo, ya que tampoco se presentaron Carlos González, Diego Reyes e Igor Lichnovsky. Sin embargo, a excepción del defensa chileno, de momento no hay razones para que no lleguen al partido ante las Águilas.

Según el departamento de prensa de Tigres, Gignac, González y Reyes se ausentaron por sobrecarga muscular y no por tema de lesión. Mientras que en el caso de Lichnovsky, sigue trabajando con fisioterapeutas y todavía está en duda para regresar a la actividad en el Clausura 2022.

Mientras que otra sorpresa en los entrenamientos fue la reaparición de Raymundo Fulgencio. Desde el pasado martes el club informó que el jugador había sido reincoporado al grupo y este jueves ya estuvo en el entrenamiento, una vez concluido su proceso legal por la acusación de agredir a una persona en un antro en Veracruz.

Los Tigres volverán a entrenar este viernes y la expectativa es que tanto Gignac, como González y Reyes ya se incorporen al grupo, para que Miguel Herrera pueda definir su once titular para el compromiso ante América. Los felinos recibirán a los azulcremas el sábado 23 a las 19:00 horas del centro de México, 18:00 horas de Sinaloa.