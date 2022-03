Liga MX: Gignac se despide de Tomás Boy, histórico de Tigres y hace recordar el día que se pelearon

Nuevo León.- Este martes el futbol mexicano recibió una noticia triste, el entrenador y exjugador Tomás Boy falleció a los 70 años luego de haber estado luchando desde el pasado fin de semana por una embolia pulmonar. Luego de revelar tan impactante noticia la familia de la Liga MX, equipos con los que tuvo conexión empezaron a emitir sus condolencias y recordarlo como uno de los mejores jugadores mexicano de todos los tiempos. Entre tantos mensajes uno llamó la atención y fue el del francés André-Pierre Gignac con quien hace unos años tuvo un problema personal pero que ahora se unió a las muestras de apoyo.

Luego de darse a conocer la noticia el delantero de los Tigres utilizó sus redes sociales para despedirse de Tomás Boy y enviarle sus condolencias a la familia, dicha publicación fue acompañada con una fotografía en donde tanto el "Jefe" y él limaron las asperezas de su rivalidad y la sellaron con un abrazo hace apenas unas temporadas.

"Mi más sentido pésame para la familia de Tomás Boy. Hoy perdimos un gran jefe, leyenda del futbol mexicano, por siempre en la historia de nuestro Club Tigres. Con todo mi respecto y admiración QEPD", se lee en la publicación del francés. André-Pierre Gignac hizo lo que ningún otro jugador había logrado en la historia de Tigres que era batir el récord goleador que Tomás Boy impuso hace muchos años, solo le bastaron 5 para superarla e imponer una nueva marca algo que lo metió de lleno a los libros de oro del equipo.

André-Pierre Gignac se despide de Tomas Boy | Foto: Captura

Como él muchos otros elementos históricos del futbol mexicano han externado sus condolencias por el "Jefe" Boy. Este miércoles, Miguel Herrera, DT de Tigres tambien emitió su comentario lamentando la noticia y pidiendo pronta resignación para sus familiares. Tomás Boy como jugador alcanzó la gloria con Tigres y la Selección Mexicana, como entrenador lo hizo con Tampico, Querétaro, Veracruz, Monarcas, Monterrey, Puebla, Atlas, Cruz Azul, Chivas y Mazatlán, su último equipo en la Liga MX apenas hace un año.

El día que Gignac y Tomás Boy se pelearon

Antes de que fueran amigos, la relación de André-Pierre Gignac y Tomás Boy no era la mejor. El delantero francés se acercaba a la marca del mexicano de 104 goles, récord que logró entre los años 70's y 80's y que no había sido superado hasta que el nuevo 10 llegó a Nuevo León. Cada que Gignac se acercaba a la marca de Boy, este salía a hablar de que era mucho mejor que el francés se dio un duelo de personalidades hasta el día que no pudieron más y chocaron en el campo.

Todo se dio en el 2019 cuando Gignac ya más cerca de los 104 goles visitó a Chivas, quien en ese momento eran comandadas por Tomá Boy. Durante el partido se comenzaron a "picar" los orgullos cada que se cruzaban en el campo, hasta que llegó el momento en el que todo explotó. Justo al minuto 64 en un balón por la banda de las bancas el Jefe y Gignac se hicieron de palabras luego de una jugada de falta en donde se pedía amarilla para el jugador, los ademanes del DT no le gustaron al francés que le respondió.

Segundos después entre la emoción el mismo Tomás Boy le grito, "Yo soy el número uno" señalándose como tal, se mentaron la madre y tras el termino del partido se buscaron en los vestidores pero no pasó a mayores. Gignac hizo solo un comentario en las redes en donde destacó que no son iguales por sus valores. Ahí quedó la pelea que un par de torneos después se solucionó dando paso a la foto que ahora compartió el jugador.