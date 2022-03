Liga MX: Gilberto Adame reveló la razón por la que dejó al Club América

México.- El pasado miércoles las noticias eran que Santiago Solari fue despedido del Club América luego de una seguida de malos resultados pero horas más tarde una más hizo igual ruido pues fue sorpresiva por la manera en la que todo se dio, se trató de la renuncia de Gilberto Adame quien era uno de los auxiliares de Solari y Miguel Herrera. Adame decidió dar un paso al costado luego de que no fuera ni siquiera la primera opción para tomar el lugar como Director Técnico con América.

Tras un par de días en silencio este jueves Gilberto Adame dio la cara luego de su renuncia y fue en el programa de Fox Sports La Última Palabra en donde reveló la razón por al cual se fue y lo que le sorprendió sobre el nombramiento del entrenador interino. "El contacto fue con Diego Ramírez. Me comentó la situación de la instrucción y que no iba a ser parte del cuerpo técnico. Me dijo que era una instrucción de los altos mandos y que la estaba haciendo llegar tal cual. Tenía la ilusión, sentía que podía darse, creo que no hice los suficiente en esto cinco años", comentó el directivo.

Gilberto Adame aseguró que ya tenía pensado decir adiós luego del cese de Santiago Solari pero una vez que le comunicaron que ni siquiera era opción para ser el DT interino supo que ya no había razón para quedarse, "Yo renuncie, era el momento que refrescaran los rostros del vestidor. Creo que era lo más sano. Yo sabía que era el momento de dar un paso al costado. Si había un interinato me haría a un lado acabando, mi mensaje era dirigir", agregó.

El Club América tras la renuncia de uno de sus auxiliares decidió nombrar al grupo completo de equipos Sub-20 para tomar el cargo del Primer equipo, Fernando Ortíz es quien se hará cargo de los siguientes partidos en la Liga MX esperando sacar algunos buenos resultados para enderezar el camino y poner salir del último lugar en el que cayó apenas en esta jornada 8 de la mano de Santiago Solari.

Gilberto Adame reveló la razón por la que salió de América | Foto: Captura

Ante el nombramiento de Ortiz como del DT interino, Gilberto Adame se dijo sorprendido como muchos otros en el club pues le pareció algo extraña la manera en la se basaron para elegir al entrenador de la Sub-20, cuando pudo ser cualquier otro con mucho más experiencia. Aún con todo eso le reconoce la oportunidad y le deseó que le vaya bien en su oportunidad pues sabe del pasado americanista, "Nos salta a todos, es una situación que no me corresponde juzgar porque no sé qué argumentos tuvieron para tomar esa decisión. Se sabe lo que es el América, vistió la playera, seguramente le irá bien", dijo.

América regresará a la acción este sábado cuando visite a Rayados, otro equipo que anda por las calles de la amargura y quienes no han ganado desde hace varias jornadas, se espera que se una un duelo importante ya quien gane mandará al otro al fondo de la tabla al menos una semana más en la Liga MX.