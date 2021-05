Liga MX: Gilberto Sepúlveda dice que Chivas jugará a muerte ante Pachuca

Las Chivas de Guadalajara vivirán este fin de semana un partido importante cuando enfrenten al Pachuca en el repechaje por un puesto en los cuartos de final del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX y Gilberto Sepúlveda, defensa de los rojiblancos, aseguró que pelearan a muerte ante el último minuto del partido ante los Tuzos.

Tenemos muy bien analizado al rival y conozco a la mayoría (de sus integrantes), a la ofensiva es un equipo muy joven, tienen a Figueroa, a De la Rosa, quienes son compañeros de Selección, es un equipo muy dinámico, pero hay que hablar más de nosotros, tenemos que proponer y jugar los 90 minutos a muerte”.

Por lo mostrado en sus últimos partidos de la fase regular en la Liga MX, en los cuales registró 3 triunfos y 1 empate, ‘Tiba’ Sepúlveda aseguró que el Rebaño Sagrado disputará su partido de Repechaje contra Pachuca con mucha confianza y seguridad en su trabajo, lo cual consideró que será un factor determinante para vencer a los Tuzos.

Estamos más que motivados, no habíamos hecho un gran torneo, pero cerramos muy bien, vamos con buena inercia para la Liguilla, la confianza del equipo es muy buena por lo que hemos mostrado en los últimos 3-4 partidos, estoy seguro de que el domingo vamos a ganar”.

“Son 90 minutos nada más y nosotros debemos de entender eso, el cierre del torneo lo vimos así, partidos duros que serían lo que nos encontraríamos en la Liguilla”.

Cuando fue preguntado por cuál será la postura de las Chivas en su visita al Estadio Hidalgo este domingo, Sepúlveda aseguró que como equipo grande de la Liga MX buscarán imponer condiciones.

Un equipo grande en Liguilla va a imponer y tiene que proponer, eso haremos el domingo, tenemos que sacar adelante el partido”.

El defensa del Rebaño Sagrado aseguró que como equipo llegan en mejor momento con respecto al torneo pasado, en el cual primero llegaron al repechaje y terminaron cayendo en las semifinales.

“Creo que hemos mejorado mucho de la Liguilla pasada a ésta por la madurez de todo el plantel, me siento muy bien y seguro por el compañero que tengo al lado, está claro que hemos mejorado en el funcionamiento y nunca hemos dejado de creer en la idea de juego del ‘profe’, eso nos ha sacado adelante, el creer en nosotros, también tenemos buenas individualidades al frente y eso muchas veces nos ha ayudado en los partidos”.

Sepúlveda habló sobre cómo ha sido tener a Víctor Manuel Vucetich de entrenador, aseguró que le da mucha confianza y tiene una gran relación con el, además de los buenos consejos que le ha dado para seguir brillando en la Liga MX.

“Le he aprendido mucho al ‘profe’ Vucetich, me ha dado muy buenos consejos, ha hablado conmigo, me dice que tengo muchas condiciones y tengo que aprovechar las oportunidades, que es mi trabajo y eso me sacará adelante con empeño y disciplina, he crecido bastante, hay mucha confianza y eso me transmite mucha seguridad”.