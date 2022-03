Liga MX: Gilberto Sepúlveda ha sido olvidado por Chivas al perder la titularidad; no juega desde la fecha 7

México.- Lo que pintaba para ser una temporada de grandes cosas para el sinaloense Gilberto Sepúlveda se ha vuelto una pesadilla para el defensor y es que de la nada perdió totalmente la confianza de Marcelo Michel Leaño ya que luego de 4 jornadas jugadas de manera consecutiva no volvió a aparecer hasta la fecha 7 para sumar un total de 5 juegos de 10 que ya tiene el Rebaño y todo indica que para el Clásico Tapatío tampoco estará.

Sepúlveda quien inició en el once titular ante Mazatlán, Pachuca, Querétaro y FC Juárez para la fecha 5 ya no apareció y su lugar se lo quedó la central de Hiram Mier y Luis Olivas quienes se convirtieron en los hombres de más seguridad para Leaño, algo que seguramente marcó a 3 de Chivas fue el partido ante Pachuca en donde se vieron algunas equivocaciones, incluso fue el que anotó un autogol y eso le habría dado para abajo en lo anímico que repercutió en su salida del once.

Leer más: Liga MX Femenil: Club León emite un comunicado en apoyo a Nailea Vidrio tras sus denuncias de acoso

Incluso se notó la falta de confianza en el último partido de Chivas que fue ante América en donde luego de la lesión de Luis Olivas el primer nombre en el cambio hubiera sido Sepúlveda se convirtió en Antonio Briseño quien en la campaña había jugado menos que él apenas por un minuto pero entró y durante la semana se habló de que sería el Pollo quien tomaría el lugar en el once y es muy probable que salga en el cuadro titular para el Clásico Tapatío.

Sepúlveda en este partido fue donde comenzó a perder el lugar en el once | Foto: Jam Media

Lo que ayuda para entender que por ahora el "Tiba" Sepúlveda no irá por un tiempo es la cantidad de partidos que tuvo las campañas pasadas cuando le ganó justamente el lugar a Briseño, jugó 12 partidos en el Apertura 2021, 14 más en el Guard1anes 2021 y 16 en el Guard1anes 2020 lo que habla de que era uno de los confiables de Víctor Manuel Vucetich y de Leaño hasta esta temporada.

Leer más: Liga MX: ¡Alerta total! Pumas, con riesgo de quedar fuera de repechaje

Las alineaciones para el Clásico Tapatío no han sido reveladas pero se espera que le toque ser la banca de Chivas o a menos de que suceda algo inesperado a horas del partido no tendría minutos sumando así su sexto juego sin ver acción y el cuarto de manera consecutiva.