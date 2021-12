Liga MX: Giovani Dos Santos a sus 32 años estaría pensando en retirarse

México.- Giovani Dos Santos está pasando un mal momento dentro del futbol, luego de su salida de la Liga MX y del Club América no ha podido encontrar un nuevo equipo que pueda darle una oportunidad más para demostrar que aún tiene futbol, hecho que le tiene lleno de presión y que le estaría obligando a dejar el futbol profesional en caso de no encontrar nada para el siguiente torneo. Dos Santos dejó a las Águilas este verano y desde entonces no se le ha visto en el campo.

Toda esta especulación surgió desde España, con la revelación de un corresponsal de ESPN, Moisés Llorens quien reveló en el programa de Jorge Ramos y su Banda que el exfutbolista de la Liga MX tiene ya en mente en el retiro para iniciar su gestión 100% centrada como empresario en el tema de los restaurantes, especialmente uno que tiene en Barcelona junto a sus hermanos y del que desea hacerse cargo de ahora en adelante. Por eso estaría pensado que el tiempo deberá ser totalmente para su nuevo puesto y esa sería la razón por la dejaría el futbol.

"Lo que me cuentan fuentes muy cercanas al jugador es que está evaluando el retirarse, que está cansado de la presión, que está valorando la posibilidad de colgar las botas, dedicarse a otras cosas", dijo el corresponsal. "Los hermanos Dos Santos tienen un restaurante en Barcelona, con su hermano mayor que se encarga de él. La noticia es que Dos Santos está valorando la posibilidad de abandonar el futbol", sentenció.

Giovani Dos Santos piensa ya en el retiro del futbol | Foto: Jam Media

Giovani Dos Santos se ha perdido de mucho del futbol, desde su salida del Villarreal que fue donde mediamente tuvo una carrera mejor en Europa y luego en su llegada a la MLS donde con el Galaxy aunque le costó era una de las figuras. Su último equipo hasta el momento fue el Club América de la Liga MX en donde estuvo casi 2 años pero nunca pudo explotar su nivel, tuvo algunos destellos, goles muy pocos, así como minutos, ya América tenía que darle salida

por el gran gasto que les generaba, para el inicio del Apertura 2021 lo dejaron libre y desde entonces no se sabe nada de él.

Hay que recordar que Gio Dos Santos estaba destinado a ser la más grande promesa del futbol mexicano, campeón del mundo en 2005 era la gran muestra de ello, su debut con el Barcelona, equipo que lo formó, era tambien otra de las cartas fuertes para verlo como un gran jugador, pero nada de eso fue suficiente para hacerlo brillar. Pasó por otros equipos en Europa como el Tottenham, Galatasaray, Racing de Santander y algunos más.

Con Selección Mexicana tambien se le acabó el camino luego del Mundial de Rusia 2018, luego de esa convocatoria ya no fue más llamado y su nombre ya no fue más considerado. Ahora con 32 años lo más factible es que su retiro sea una verdadera opción para culminar su carrera.