Liga MX: Giovani Dos Santos se dio el lujo de no responder a la oferta de Mazatlán FC

México.- El regreso de Giovani Dos Santos al futbol mexicano parece indicar que no sucederá al menos en este Apertura 2022 y es que Gabriel Caballero, Director Técnico de Mazatlán FC confirmó que la oferta que su club le hizo al campeón del mundo en 2005 y medallista olímpico en 2012 no tuvo respuesta alguna. Según reveló el jugador había pedido un par de días para pensar la oferta pero pasó mucho más tiempo y esa respuesta nunca llegó por lo que el club cañonero desistió en su fichaje.

"Surgió una posibilidad, donde la directiva me planteó la opción de su llegada. Se le hizo una propuesta, pero después no pasó nada. No hablé con él, no alcancé a hablar, ya que no hubo una intención de venir. La directiva hizo una propuesta y a lo menor no fue lo que le interesó y no pasó nada, y no se volvió a hablar de ello" dijo el entrenador para En Cancha.

En pocas palabras Giovani Dos Santos sí tuvo contacto con la directiva de Mazatlán pero no se pudo concretar ni siquiera una charla con el DT pues el futbolista rechazó aparentemente la oferta y no tuvo más contacto con ellos. Con eso se acabaron las posibilidades de que pudiera llegar en este torno y posiblemente para algún otro.

La Liga MX tiene permitido el registro de jugadores hasta la jornada 12 que está muy cerca de iniciar, luego de ello no podrá entrar ni salir ningún jugar de sus clubes, por lo que si el jugador examericanista quiere tener minutos tendrá que buscar que club le da entrada de último momento.

Ahora Mazatlán se está preparando para uno de los partidos más importantes de la temporada y que tendrá en casa este viernes cuando se midan al Club América en la cancha del Kraken. El duelo tendrá inicio en punto de las 20:05 pm (Sinaloa), ahí ambos clubes quieren seguir con su racha de partidos sin perder.