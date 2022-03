Liga MX: Gobernador de Querétaro insiste que no hay fallecidos tras hechos en el Estadio Corregidora

En conferencia de prensa, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que hasta el momento no hay fallecidos tras los hechos violentos que se registraron este sábado en el Estadio Corregidora, durante el duelo entre Atlas y los Gallos Blancos. Además, reportó que 26 personas requirieron atención médica y solo 3 están graves.

"Hay 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria; 24 son hombres y 2 mujeres. De esos 26, tres fueron dados ya de alta. De los 23 aún hospitalizado, tres se encuentran graves, 10 delicados y los restantes sin gravedad”, declaró Kuri González.

El mandatario estatal señaló que se trata de una tragedia, pero pidió a la población que se mantenga informada por medio de canales oficiales para evitar la desinformación y la propagación de rumores. Asimismo, señaló que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar "responsabilidades por acción o por omisión".

Leer más: Liga MX: Desafiliación, el castigo más fuerte que podría recibir Querétaro

"Aunque no hay muertos no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice. Es lamentable que se mienta y que se desinforme. Ya se abrieron carpetas de investigvación, incluido el de homicidio en grado de tentativa. Usaremos la tecnología para dar con los participantes en estos hechos y nos vamos a asegurar que no vuelvan a poner un pie en el estadio", reiteró el gobernador.

Por su parte, la secretaria de salud del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, detalló sobre la condición de los hospitalizados y señaló que uno de los 3 que se encuentra en estado grave fue intubado este sábado pero que este domingo ya lo extubaron, por lo que estará en observación las próximas 48 horas para descartar una complicación más.

Añadió que entre las personas que identificaron está Esteban Hernández Martínez, alias “El Razor”, de quien en redes sociales circuló su fotografía y se dijo que había fallecido. "Tuvo un traumatismo craneoencefálico. Está con una hemorragia subaracnoidea leve, en vigilancia y está vivo. Insisto, de los pacientes graves, todos están estables, en una vigilancia estrecha, hospitalizados, monitoreados y con medicamentos que van requiriendo se van otorgando de manera oportuna".

Leer más: Liga MX: “Hoy los tres puntos son lo menos importante”, Chivas reprueba los actos violentos en La Corregidora

En total, se han reportado 48 lesionados tras los hechos en el Estadio Corregidora, 22 atendidos en Jalisco al bajar de los autobuses de las porras y 26 en Querétaro, de los cuales 3 ya fueron dados de alta. De los lesionados atendidos en Querétaro, la doctora Pérez Rendón detalló que 16 son originarias del estado de Jalisco mientras que el resto son locales.