Liga MX: Gobernador de Sinaloa acepta que es poco probable la mudanza de Gallos a Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La posibilidad de que la franquicia de los Gallos Blancos de Querétaro se mude a la capital sinaloense es poco probable, esto lo confirmó el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy, en su tradicional conferencia “semanera”.

El mandatario habló sobre la reunión que sostuvo el pasado viernes con directivos de Grupo Caliente, y mencionó que les dejó en claro que sí están interesados en que la capital del estado tenga futbol de primera, aunque las posibilidades las ve lejanas.

“Me reuní con el representante del dueño de Grupo Caliente, platicamos del tema del Querétaro y debo decirles a ustedes que, aunque ahí está la posibilidad, no es muy probable. Querétaro mismo sigue insistiendo en que se quede allá bajo algunas circunstancias. Yo les planteé que, de venirse para acá, de haber la manera de ponernos de acuerdo tendría que ser en forma definitiva, no podría ser por un año ni de manera temporal".

La plática fue no tanto de una propuesta, fue más derivado de que en su ámbito de negocios consideraron la posibilidad de ver a Sinaloa, Culiacán particularmente, como el destino para el club Querétaro. No hay una propuesta de ellos para nosotros que nos digan en qué condiciones se pueden venir para Culiacán, más bien nos dijeron que es poco probable.

"Yo lo que le dije fue que estamos abiertos a cualquier posibilidad por si presentan una propuesta en concreto, a mí me gustaría que hubiera primera aquí en Culiacán. Me dijo que a ellos les importaba mucho el Club Dorados porque ya viene luego la posibilidad de que puedan ascender".

En resumen, es poco probable que venga un equipo de primera a Culiacán, esto con la expectativa generada a través del equipo de Querétaro por su circunstancia. Acabo de ver al gobernador de Querétaro y me dijo “No te lleves a los Gallos Blancos”, le dije no pues tú no lo dejes ir, son de ustedes, no estamos tratando de ‘piratear’ nada. Estamos en la idea de que los propios dueños dijeron que una posibilidad sería Culiacán un destino para el club, pero está en eso” dijo el gobernador del estado.

Referente a la concesión del estadio de Dorados, Rocha Moya también mencionó que es un tema delicado que se tiene que aclarar. “Y aprovechamos también para hablar del club Dorados, sobre las inconsistencias fuera de ley que tiene la relación del Estadio con el Club. ¿Qué tiene que ver? Quedamos que bajo cualquier circunstancia necesitamos revisar para poder ver si pedimos al congreso una nueva concesión para ellos. Se necesitan llenar requisitos y cubrir adeudos que se tienen con el estado por decir algo.

Estadios de Sinaloa, quien fue quien recibió la concesión a principios de siglo, en un buen día se les ocurrió dar la concesión, eso no puede pasar, quien recibe la concesión no puede transferirla a otro. Se necesita regularizar en cualquier circunstancia. Pediré al congreso que revise de manera exhaustiva este tema. El estadio está ahí, los Dorados están jugando, y necesitamos nosotros regularizar eso porque está irregular, y como ya nos dimos cuenta de eso, caeríamos nosotros en omisión y falta, le daremos seguimiento” finalizó el mandatario.

