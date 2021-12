Liga MX: 'Gringo' Castro anhela llegar al banquillo del Club América

El exfutbolista José Antonio 'Gringo' Castro sueña con dirigir al América, club con el que como jugador ganó dos títulos de Liga MX.

En entrevista para Récord, el exjugador reveló que le gustaría estar al frente de un gran proyecto, por lo que no le cierra las puertas a otros clubes, aunque las Águilas del América serían su gran deseo.

"Claro, si me agarra bien preparado, además y claro que me gustaría (dirigir al América). Me gustaría dirigir en un gran proyecto también, no solo el América, si otro club en un gran proyecto me invita, también estaría encantado porque es lo que aspira uno, que te den la oportunidad en un proyecto bien planeado", declaró Castro.

Castro fue uno de los jugadores claves en el América para conseguir algunos campeonatos en su historia en el futbol mexicano, es por ello que el exjugador le tiene tanto cariño al equipo de Coapa.

José Antonio Castro dijo adiós al futbol hace siete años para iniciar una nueva faceta como director técnico, en donde hasta el momento ya suma un campeonato al frente de la categoría sub 15 del Cruz Azul.

Castro tuvo este año participación en la Primera División como auxiliar técnico de Héctor Altamirano con los Gallos Blanco de Querétaro.