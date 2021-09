Liga MX: Grupo de animación de Chivas ha decidido no apoyar al equipo en su visita a la CDMX

México.- La mala temporada de Chivas y el cumulo de malos resultados ya han colmado la paciencia de sus aficionados quienes en las últimas horas le han puesto un ultimátum a Ricardo Peláez y Amaury Vergara con un mensaje en redes sociales donde la Barra Insurgencia de la CDMX aseguró que en la visita del equipo a la capital no los apoyarán como siempre lo hacen.

Con un extenso y sentido mensaje en la red social Facebook se compartió el anuncio y petición del grupo de animación quien ha perdido la paciencia con el equipo de la Liga MX al no mejorar como ellos no se han cansado de decir que pasará. Amenazaron con no ir a recibirlo y mucho menos acompañarlos al estadio como lo hacen siempre que van a la capital.

"En esta ocasión será muy diferente para el actual plantel de Guadalajara, ya que no contará con nuestro recibimiento. Hemos tomado la decisión de no acompañar al equipo por esta vez, así como ellos nos han abandonado desde hace ya varios torneos", se lee.

Este grupo denominado Barra Insurgencia es uno más de los tantos que se tiene el 12 veces campeón de la Liga MX por todo México, pero es el primero en poner un alto los malos tratos que han recibido del equipo con solo resultados malos y ninguna alegría como era en temporadas pasadas. Alegan que se han cansado de estar ahí para aplaudir derrotas y por lo mismo no estarán este domingo ante Pumas.

"Así como nos exigen comprar camisetas para el bien del club, nosotros les exigimos que sean comprometidos, profesionales, como se hacen llamar, y demuestren que el dinero es lo menos importante en sus vidas, demuestren que tienen respeto, amor y compromiso con este escudo, con estos colores, tanto como nosotros lo tenemos".

Barra Insurgencia ha decidido no apoyar a Chivas en su llegada a la capital | Foto: Especial

Y el enojo podría estar justificado, han sido varios torneos sin pelear un título, desde 2017 donde fue el último que ganó, han estado en temas de cociente, se han perdido a jugadoras importantes y han contratado a grandes precios a quienes no han funcionado, por si eso fuera poco en el último año no han podido comprar jugadores nuevos por falta de dinero, eso sin contar la deuda que hay a otros clubes.

Actualmente Chivas ocupa el lugar 11 de la Liga MX dentro de zona de repechaje con 9 puntos de 21 disputados, estar en esa zona ya no es un gran logro para los aficionados que saben que ahora califican 12, ellos desean que se metan en las posiciones de 5 hacia arriba de los contrario es un fracaso más.

Chivas no ha tenido el mejor manejo posible en los últimos meses, con comunicados sin una intención, declaraciones polémicas de su entrenador y ahora con su afición volcada contra ellos. El Rebaño viajará este sábado a la CDMX para disputar su partido de la jornada 8 ante Pumas el día domingo en CU.