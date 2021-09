Liga MX: Grupo de animación de Tigres denunció veto en el Estadio de Rayados previo al Clásico Regio

Nuevo León.- El Clásico Regio de la Liga MX está a la vuelta de la esquina y los problemas ya se empezaron a dar. Este viernes el grupo de animación de los Tigres, "Libres y Lokos" denunciaron en redes sociales que personal del Estadio BBVA casa de Rayados de Monterrey le han negado la venta de boletos para el duelo de este domingo argumentando que es un veto injustificado.

A través de su cuenta de Twitter compartieron un comunidad en el que explican más a detalle de lo que su sucedió, incluso se plantean ir a solicitar apoyo a derechos humanos para llevar el control de esa injusticia de la que son parte pues asegura que no hay motivos para que hayan actuado así contra ellos pues en otros estadios de la Liga MX no ha pasado nada.

"Es momento de denunciar públicamente e incluso solicitar apoyo de derechos humanos ante la situación que se viene presentando con el personal operativo del estadio BBVA Bancomer donde lamentablemente se han tomado decisiones arbitrarias en contra de aficionados Tigres a los cuales se les ha aplicado veto sin un argumento contundente, ni claro y mucho menos comprobable", se lee.

Comunicado de la barra "Libres y Lokos" sobre el veto injustificado del estadio de Rayados | Foto: Twitter Libres y Lokos

Continuaron con que son una parte que defiende que el futbol es solo para diversión y espectáculo y así se han manejado en los últimos años, y esperan tener un dialogo par llegar a una respuesta clara sobre esta decisión que le está afectado directamente al grupo y al equipo que no tendría el suficiente apoyo para el Clásico.

Por el momento el equipo de Rayados no se ha pronunciado sobre este comunicado y posiblemente no lo haga ya que no pasa directamente por ellos quienes pueden o no entrar al estadio. Por su parte la Liga MX tambien se mantiene en silencio. La verdad es que todos los equipos pueden reservarse el derecho de admisión y dado que este partido es de alto riesgo podrían verlo así.

El Gigante de Acero tendrá una entrada del 50% de su capacidad en donde la mayoría son para los aficionados que tienen su bono asegurado, el resto para aficionados "normales" en donde no se descarta que hayan aficionados de Tigres en las gradas.