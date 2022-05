Liga MX: Guillermo Almada, DT del Pachuca, justificó ausencia de Nicolás Ibáñez

Para el director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, sus futbolistas deberán aprender de sus propios errores, tras la derrota del domingo ante los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde se ausentó el goleador Nicolás Ibáñez y el defensa Gustavo Cabral, por decisión táctica.

"Para mí hay caminos que conducen a ganar, como ser intensos, ser protagonistas, pero los jugadores que no jugaron era por algún problema de lesión y el caso de Cabral fue porque tenía cuatro amarillas, no lo iba a poner en riesgo si le sacan la quinta amarilla para que no estuviera en el primer partido de Liguilla”, explicó.

Sin embargo, el gran ausente fue Nicolás Ibáñez, quien ya no pudo cerrar la temporada regular ni tampoco aspiró con arrebatar el liderato de goleo a André-Pierre Gignac, quien se coronó por tercera ocasión como el máximo romperredes con 11 anotaciones en el Clausura 2022.

"Lo de Nico ya no siente molestias y no quisimos tomar el riesgo de ponerlo porque trabajó toda la semana diferenciado. El lunes va a trabajar de forma normal y si no tiene un percance va a estar para jugar, igual que Cabral y los muchachos", sentenció.