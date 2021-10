Liga MX: Guillermo Almada asegura que a cualquiera le gustaría dirigir a un equipo como Chivas

Coahuila.- Previo al inicio de la jornada 13 de la Liga MX, Guillermo Almada soltó una de las bombas más fuertes de o que va del torneo y es que se ha mostrado halagado por que su nombre haya sido mencionado en el entorno de Chivas y que eso le tiene feliz ya que se han fijado en su trabajo, además de asegurar que quién no quisiera dirigir un equipo así.

Durante la conferencia de prensa de este jueves se le preguntó sobre Chivas a lo que el uruguayo solo agregó que había escuchado del supuesto interés de Chivas pero que por el momento no se han acercado con él o con su representante, pero que aún así es algo interesante que podría tener en su carrera.

"Cualquier entrenador le gustaría dirigir a Chivas, a quién no le va a gustar dirigir a un equipo grande, pero con mi agente hace tiempo que no hablo y conmigo no ha existido ningún acercamiento. Me halaga que un equipo tan importante se interese por nuestro trabajo y no solo el mío, sino tambien el del grupo que me acompaña", comentó.

Pero aunque se mostró muy entusiasmado, declaró que por ahora en la Liga MX solo tiene mente para Santos y poder llevarlos a cosas grandes. Almada hizo hincapié en que aunque sea un halago, no puede sobreponer todo eso ante el contrato que lo liga a Santos hasta el 2022.

Guillermo Almada está cumpliendo su torneo 6 con Santos en la Liga MX | Foto: Jam Media

"Por más halagado que uno se sienta por ese interés de distintas selecciones o equipo, yo tengo contrato y termina hasta junio de 2022", agregó el entrenador que apenas la temporada pasada metió al equipo lagunero a la final y estuvo muy cerca de lograr el título.

Para esta jornada 13 de la Liga MX, Santos visita la casa del Pachuca en busca de 3 puntos que lo acerquen a los mejores puestos. Actualmente se ubica en el lugar número 9 con 15 puntos, si bien está dentro de zona de repechaje quieren terminar con una mejor posición.