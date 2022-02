Liga MX: Guillermo Almada asegura que los entrenadores prefieren no correr el riesgo de apostar por futbolistas jóvenes

El director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, asegura que no esta de acuerdo en la manera de dirigir de algunos entrenadores en este torneo, dejando por fuera a los jóvenes de su cantera y no brindándoles el apoyo en el Clausura 2022.

En entrevista para Mediotiempo, el estratega explicó que trabaja de esta forma desde que inició su trayectoria como DT en 2009, a pesar de que generalmente los entrenadores prefieren no correr el riesgo de apostar por futbolistas jóvenes y en cambio “optan por la fácil” al contratar extranjeros o jugadores de mayor experiencia.

“A mí me parece que muchos entrenadores optan por la más fácil, sin hacer una crítica a nadie porque cada quien planifica como uno entiende, pero a veces se piensa en el jugador extranjero o mexicano de más trayectoria para que no haya margen de error, pero a mí me gusta confiar, por más de que necesitamos jugadores de experiencia para un equilibrio con los jóvenes”, comentó.

Almada asegura que la gran diferencia en un equipo es confiar en el material que te ofrecen las categorías inferiores y de ahí echar mano de los jóvenes.

“La gran diferencia es confiar en el material. Acá (en Pachuca) hay muy buenos futbolistas y hay que confiar en ellos. A veces uno tiene la necesidad de que algún futbolista aporte en Primera División y lo primero que se piensa es en traer a un extranjero o un jugador de experiencia. Nosotros tenemos una visión distinta. Nos gusta mirar para adentro”, añadió.

Guillermo Almada es el estratega que más jóvenes a debutado en este torneo Clausura 2022 en el Pachuca y en cada convocatoria de las jornadas siempre tiene una buena cantidad de jugadores de inferiores.

El proyecto de Almada en Pachuca es claro, busca desarrollar jugadores de cantera en el máximo circuito y comenzar a generar buenos jugadores a futuro en el equipo de la bella airosa.