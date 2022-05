Liga MX: Guillermo Almada aseguró que Pachuca aprenderá de la derrota ante Pumas

Tras caer 2-0 ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, el director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada reconoció al término del encuentro que un partido como este los deja fuera en la Liguilla, al referirse a que no están para dejar pasar los resultados favorables.

"Hoy no hicimos un buen partido, para lo que hacemos nosotros, por más que el rival aprovechó nuestros errores. Este partido nos deja muchas enseñanzas, porque un partido de estas características en la Liguilla nos deja fuera. Lo importante es mantener nuestra idea, nuestra intensidad y ritmo", manifestó.

Asimismo, el estratega uruguayo sostuvo que ante el equipo del Pedregal, sus futbolistas dejaron de hacer lo que sabía, que es dar los resultados en el terreno de juego, por lo que se siente disgustado por el rendimiento de sus jugadores que saltaron al terreno de juego de Ciudad Universitaria, donde el clima caluroso fue factor.

"La hora en que se juega no es normal, pienso que afecta un poquito el espectáculo, porque aplasta un poco a los jugadores nuestros y de los rivales. Creo que otro horario es mejor, por el espectáculo. En definitiva, no hicimos un buen partido, por más que no merecíamos perder, hay que seguir corrigiendo y apuntando a lo que viene ahora, que es otro torneo", sentenció.