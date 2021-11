Liga MX: Guillermo Almada confiesa que Santos separó a Alessio Da Cruz por indisciplinas

México.- Tras la victoria de su equipo en los Cuartos de Final de ida de la Liga MX, Guillermo Almada atendió a los medios y soltó una noticia que sorprendió pues anunciaba su la primera baja oficial del equipo de cara al siguiente torneo. Se trata del neerlandés Alessio Da Cruz quien fue separado del equipo hace algunas semanas supuestamente por indisciplinas de las cuales Santos no le perdonó ya que fueron más de una y constantes por lo que la mejor forma de cortar el problema de raíz es no seguir vinculados.

Guillermo Almada no quiso revelar cuáles o que fue lo que pasó con el jugador y solo aseguró que ya no será elegible para lo que resta de la Liguilla de la Liga MX, incluso estaba pensado que jugara en el Repechaje pero el jugador tuvo que atender un viaje para poder obtener su pasaporte y poder jugar con la Selección de Cabo Verde. "Alessio está separado del plantel por una buena cantidad de faltas disciplinarias, no contaremos más con él", dijo el estratega en conferencia de prensa.

El delantero número 9 llegó a la Liga MX con Santos apenas hace 3-4 meses con el inicio del torneo, debutó un 29 de agosto ante FC Juárez. El futbolista de 24 años jugó 8 partidos, 7 de ellos como titular y colaboró con 3 goles todo ello en 567 minutos. Esos fueron sus aportes en el equipo en donde ya no vestirá más sus colores y que ahora será agente libre para poder.

La llegada de Da Cruz a la Liga MX fue igual de discreta, el futbolista nunca antes había sido mencionado y nadie sabía nada de su llegada, de un día a otro Santos lo anunció como su refuerzo, luego del subcampeonato del torneo buscaban un hombre referente en la delantera y pensaron que en él lo encontrarían. Se incorporó de inmediato pero durante los partidos algunas lesiones le impidieron demostrar su gran nivel, a pesar de que marcó algunos goles no le alcanzó para tener más oportunidades en el equipo.

Alessio Da Cruz no seguirá más con el Santos por decisión del Club | Foto: Jam Media

Alessio Da Cruz antes de llegar a la Liga MX jugó en el FC Dorfrecht y el FC Groningues, tambien ha sido jugador del Novara y el Ascoli del futbol de Italia. Con Países Bajos jugó en la Sub-18 a la 20 pero ahora quiere representar a la selección mayor de Cabo Verde ya que en su país no tiene la posibilidad de hacerlo por la gran cantidad de jugadores antes que él en ese país plagado de estrellas.

Ahora para Santos lo ideal a salir a buscar para el mercado de invierno será un delantero teniendo encuentra que solo tiene a Jesús Ocejo, Ignacio Geraldino, Eduar Preciado y Eduardo Aguirre, este último que podría estar viendo sus últimos partidos con el equipo Lagunero luego de que su nombre destaque en los posibles refuerzos que busca Chivas para la siguiente temporada, aunque por ahora no hay nada seguro y se centra en los partidos que vienen para su equipo.