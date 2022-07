Liga MX: Guillermo Almada quedó inconforme con el empate, pero satisfecho con el funcionamiento de su equipo

Pachuca sigue invicto en el Apertura 2022, pero dejó ir la oportunidad de colocarse líder después de 4 jornadas al empatar sin goles contra los Pumas este domingo. Los Tuzos están ahora en la quinta posición de la clasificación, con 8 puntos, uno menos que los líderes Rayados de Monterrey.

Al respecto el estratega de Pachuca, Guillermo Almada, se dijo satisfecho con el accionar del equipo, aunque reconoció que el empate no es un resultado que les deje por completo contentos. "Me dejó conforme el equipo, buscamos permanentemente, generamos situacion, los encerramos en el área".

"No pudimos conseguir el puntillazo final que es lo más importante en el futbol. Hay que seguir trabajando, evolucionando y buscar más precisión, sobre todo en la definición", declaró el charrúa en conferencia de prensa después del encuentro contra los Pumas.

Almada reiteró que el empate no les deja contentos porque trabajaron para ganar, pero sí se siente satisfecho con la actuación del equipo en general a lo largo del partido. Consideró que hicieron méritos para ganar y aunque no lo lograron en esta jornada, si se mantienen por la misma línea, ya llegarán más triunfos en el Apertura 2022.

"La propuesta nuestra es la misma. No es que no hayamos hecho méritos. Jugando de esta manera los triunfos van a continuar viniendo; tenemos que seguir por esa línea", finalizó el estratega, que aseguró que no se confiarán para el siguiente juego ante Necaxa.

El encuentro de los Tuzos contra los Rayos está programado para el miércoles 27 de julio, en punto de las 19:00 horas y se jugará en el Estadio Victoria. Ambos clubes llegan con dos victorias, aunque en el caso de los dirigidos por Jaime Lozano, también tienen dos derrotas, mientras que los pupilos de Almada tratarán de mantener el invicto.