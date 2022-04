Liga MX: Guillermo Almada se conmovió por recibimiento de afición de Santos en Torreón

En medio de aplausos, el director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada volvió al Estadio TSM Corona, donde dirigió a los Guerreros del Santos Laguna entre 2019 y 2021, situación que lo conmovió al borde de las lágrimas.

Entre cánticos y ovaciones, el estratega arribó al terreno de juego y para sorpresa suya fue recibir los gestos de cariño del público, quien le agradece pese a cambiar de aires y ahora estar en uno de los contendientes por el titulo de la Liga MX en el torneo Grita México Clausura 2022.

Leer más: Liga MX: Pachuca jugará amistoso frente al Atlanta United el 14 de junio en el Mercedes-Benz Stadium

“La verdad me hicieron lagrimear, soy muy sentimental, me encariño mucho con las cosas por más que estamos viviendo un presente formidable en Pachuca. No me lo esperaba, son cosas habituales, no sé si es por la entrega, la manera de vivir el futbol, por la pasión que le ponen, me ha pasado en equipo anteriores vivir este tipo situaciones que para mí no son habituales”, manifestó Almada, tras la derrota 3-1 ante Santos.

“Era especial porque era reencontrarme con la gente, como me recibieron, el cariño que nos profesaron todo el partido. Era especial, pero cuando estaba aquí en Santos y ahora en Pachuca, la verdad no quiero que ganen, yo quiero ganar como mis futbolistas y sé que los de Santos también. Quería ganar como quiero ganar todos los partidos”, agregó.

Leer más: Liga MX: ¿Puede Chivas soñar con clasificar a Liguilla directa? Está fuera de zona de repechaje