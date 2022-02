Liga MX: Guillermo Martínez destaca que Puebla ya impone respeto ante los rivales

México.- Este viernes la Liga MX vuelve a la actividad con el partido de Puebla vs Rayados, duelo que abre la jornada 6 del Clausura 2022 y que además tiene un gran tinte para el espectáculo, por un lado el excelente momento que vive Puebla como líder general y por otro el regreso de Rayados a la competencia en México tras su paso por el Mundial de Clubes y en donde ahora buscará sacarse la espinita dando un buen resultado para su afición. Sabiendo todo eso, Guillermo Martínez de Puebla en conferencia aclaró que no importar el rival y que ellos saldrán para seguir por el gran camino en busca de extender su gran paso.

El delantero mexicano que se ha convertido en la imagen del Puebla en los últimos días luego del golazo que hizo ante el Atlas, ya en tiempo agregado y de chilena, destacó el trabajo de su equipo durante la temporada y aclaró que el enfrentar a Rayados será complicado por entiende el equipo no dará tan sencillo el partido y es que desde hace varios torneos Puebla comenzó a generar en los rivales cierto respeto que se ha ganado totalmente en el campo por su buen juego y que ahora los otros equipos de la Liga MX lo saben y llegan para proponer el partido.

"Va a ser una final más, nos enfocamos en Monterrey, todo lo demás va a venir surgiendo paso a paso. Sabemos de la calidad de sus jugadores, es una situación nada fácil, pero nos genera una situación de respeto, pero creo que ellos tambien ya respetan al Puebla, no solamente ellos sino todos los equipos", dijo el jugador del Puebla que muy posiblemente tenga minutos este viernes como titular luego de lo mostrado en los últimos partidos. Guillermo Martínez, como el resto de jugadores han adoptado la serenidad de Nicolás Larcamón quienes le ha enseñado que no hay nada que celebrar cuando no se ha ganado nada pero si a disfrutar de estar en la cima de la Liga MX.

Guillermo Martínez recientemente renovó con Puebla | Foto: Captura

"Es bueno disfrutar el momento que estamos pasando, pero lo más importante es defenderlo, cosa que venimos haciendo semana tras semana, cada esfuerzo que hemos hecho valga la pena, porque siempre hay que ratificar lo que venimos haciendo", agregó el delantero. Puebla en lo que va del Clausura 2022 ha estado en el primer lugar desde hace varias semanas, superando a equipos como Atlas y Cruz Azul y es que han sacado puntos a clubes importantes como Tigres, América y el campeón de la Liga MX. El torneo tiene aún 3 equipos invictos que son la Franja, Atlas y Rayados.

Guillermo Martínez este miércoles anunció su renovación con Puebla, el atacante de 26 años firmó hasta el 2024 con Puebla. Este es apenas su cuarto torneo con el equipo en donde su cuota goleadora más alta la logró en el Apertura 2021 con 3 tantos. En este Clausura 2022 ha sido requerido en 5 partidos, 4 como titular en 309 minutos y un gol.