Liga MX: Guillermo Ochoa, portero del América, va a regalar su camiseta al basquetbolista Loreno Mata

Fue durante la gira del América por los Estados Unidos cuando Guillermo Ochoa reconoció a Juan Toscano por convertirse en el primer basquetbolista mexicano en conquistar el título de la NBA. Aunque el jugador de los Warriors de Golden State se declaró aficionado de los Tigres de la UANL, recibió la camiseta del arquero.

Sin embargo, hubo otro jugador de baloncesto quien se sumó a la felicitación de Juan Toscano, pero a diferencia suya, él sí es seguidor de las Águilas, se trata de Lorenzo Mata, a quien apodan el “Matador” y quien mediante Twitter solicitó a Guillermo Ochoa que le regalara una de sus prendas, por lo que el cancerbero aceptó.

“Muy bien. Umm yo si soy americanista desde la cuna. Y me da gusto que apoyen al basket. ¿Alguien que me ayude a que mis Águilas me manden un kit @yosoy8a @ClubAmerica?”, escribió Lorenzo Mata, a lo que Ochoa respondió “¡Claro que sí! ¡Con gusto!”.

“¡No puedo creer!” fue la última respuesta del basquetbolista, quien seguramente se alegró al leer que su ídolo en el futbol le prometió que le va a obsequiar su camiseta para que la conserve como un gran recuerdo.