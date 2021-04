Liga MX: Guillermo Ochoa se convierte en el segundo portero con más partidos en el Club América

México.- La historia llega a Guillermo Ochoa tras el partido ante Toluca en la Jornada 16 de la Liga MX al convertirse en el segundo portero en la historia del Club América en jugar más partidos. El tapatío llegó a 297 partidos solo detrás de Adrián Chávez que tiene la marca historia de 357 partidos.

La historia de Guillermo Ochoa al ser comparado con increíbles porteros a lo largo de su carrera siempre ha sido una constante, al ser un gran referente de la Liga MX y claro del Club América el nombre de Héctor Miguel Zelada nunca salió del tema cuando se hablada de que Memo era de los mejores en la historia de las águilas.

Este domingo por fin lo ha superado al menos en cantidad de partidos con la camiseta del Club América en Liga MX ya que con participaciones internacionales lo había hecho también hace algún tiempo. Ahora para Memo Ochoa solo hay un nuevo obstáculo y es alcanzar la marca da Adrián Chávez la que tendrá que esperar posiblemente hasta la siguiente temporada, incluso la que viene.

Para lograr ser el número 1 aun le faltan 60 partidos más y entrará más en la historia del Club América y de la Liga MX. La historia de Guillermo Ochoa en el Club América data desde el 2004 cuando debutó en un partido ante Monterrey, luego de ese partido ya no soltó la titularidad hasta el 2010 que fue cuando emigró a Europa.

Héctor Miguel Zelada es ahora el tercer arquero en la historia con más partidos en el Club América | Foto: Jam Media

Guillermo Ochoa volvió a la Liga MX en el 2019, lo hizo ya con el torneo avanzado pero con todo listo para llegar de nuevo a una final, justo ante Monterrey, el equipo contra el que debutó. Ahora busca consolidar el cierre de su carrera con un título ya sea en Concachampions o de la misma Liga MX, pues ha ganado ambos pero desde hace ya más de 10 años.

Ochoa actualmente tiene 35 años, posiblemente la edad para que un jugador de campo ya estuviera en sus últimos años de carrera, pero al ser un portero su longevidad no es un factor determinante para su desempeño, al menos no por ahora. No se sabe cuando pueda anunciar su retiro del futbol profesional aunque su interés es de dejar la Liga MX con el Club América.