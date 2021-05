Liga MX: Guillermo Ochoa se fue con 3 penales en contra y no atajó ninguno

México.- Una de las grandes cualidades de Guillermo Ochoa bajo los tres postes tanto en Liga MX como en Selección Mexicana es atajar penales, su altura y alcance lo hacen un gran atajador siempre y cuando se lance al lugar adecuado, curiosamente en este torneo eso quedó de lado pues nunca pudo acertar en ninguna de las 3 ocasiones que se enfrentó al delantero.

Este domingo el Club América quedó eliminado por un penal que los obligaba a marcar dos goles más, lograron uno pero no les alcanzó. La última prueba la tenía Ochoa pues de atajar hubieran tenido más oportunidades de seguir con vida en Liga MX pero una vez más fue vencido por la desesperación de adivinar el lugar.

En las 17 jornadas más los dos partidos de 4tos de final de la Liga MX, Guillermo Ochoa estuvo frente al paredón 3 ocasiones, ante Monterrey y recibió gol, ante Cruz Azul y recibió gol y los dos penales que no pudo atajar ante el Pachuca tanto en la ida como en la vuelta.

Lo que más preocupa para el equipo americanista es que la última ocasión en la que Ochoa atajó un penal se tienen que remontar hasta la final de vuelta del Apertura 2019 ante Monterrey donde en la tanda de penales atajó solo uno.

Después de ese momento no ha sido el mismo jugador que daba la seguridad bajo los tres postes al menos en los disparo de castigos. De acuerdo a Ricardo Salazar el portero de las águilas tras no atajar ante Pachuca llegó al sexto lugar de la Liga MX como el portero con menos penales consecutivos sin atajar, si bien no reveló el dato exacto asegura que está muy cerca de porteros históricos como Pablo Larios y Carlos Briones.

"Guillermo Ochoa salta al sexto lugar entre los porteros con más penales consecutivos sin atajar en la historia de la Liga. Alcanza a Pablo Larios, con otro iguala a Carlos Briones", comentó el estadista.

A pesar de eso Guillermo Ochoa fue de los jugadores que más tiempo estuvo en el campo, su participación en Liga MX fue muy regular, jugó 15 partidos, todos como titular, recordando que se perdió dos jornadas por el tema de ser positivo a Covid-19. A esos se le suman los 2 de Liguilla jugando un total del 1350 minutos un 88% del tiempo total.

Este es apenas su 4to torneo desde su regreso a la Liga MX, su retorno se dio en la temporada 2019 jugando 13 partidos, la siguiente temporada en donde solo se pudieron jugar 10 jornadas las disputó todas y en el Guard1anes 2020 tras una lesión en una de sus piernas tuvo que perderse el resto de la temporada regular disputando solo 13 juegos pero llegando a Liguilla.