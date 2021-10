Liga MX: 'Gullit' Peña asegura que su salida de Chivas se dio porque el plantel necesitaba dinero

El delantero mexicano Carlos "Gullit" Peña, dio a conocer el motivo por el cual se mantuvo muy poco tiempo con las Chivas del Guadalajara, cuando el argentino Matías Almeyda tomo las riendas del equipo.

Peña no se quedo callado y confesó que su salida del club rojiblanco se dio por cuestiones monetarias, ya que el club necesitaba dinero para tener un buen respaldo para ir por buenos fichajes.

"A mí me gusta la gente que habla las cosas como son, y Matías (Almeyda) siempre era de frente. Sigo teniendo muy buena relación con el. Un día yo estaba en mi casa y me hizo la llamada, me dijo: "'Gullit', el club necesita dinero. Ya nos salvamos del descenso; y Vergara e Higuera ocupan dinero, y eres el jugador que se les puede dar. Yo creo que ya no vas a estar en el club"", comentó Peña en una entrevista con el portal SoyFiera.

El delantero no hace a un lado su paso por Chivas del Guadalajara, dejando en claro que su paso no fue en vano y logro cosas importantes en su corto tiempo.

"Estuve tranquilo, le dije que muchas gracias. Fui el tercer refuerzo, con ocho o nueve goles. Yo creo que para llegar como refuerzo a un equipo tan grande, peleando el descenso, y haber metido esa cantidad de goles, yo creo que estuvo bien. Quedé Campeón de Campeones contra Veracruz", sostuvo.

Carlos Peña esta militando con el equipo de Antigua Guatemala Fútbol Club de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Antes de jugar con el Antigua, el delantero mexicano vio acción con FAS de El Salvador, donde logro el campeonato.