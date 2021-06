Liga MX: Héctor Moreno apenas llegó a Monterrey y ya generó ilusión dando pistas para un supuesto fichaje

Estados Unidos.- Solo han pasado unas cuantas horas desde que se anunció que Héctor Moreno era nuevo jugador de los Rayados de Monterrey y de su regreso a la Liga MX y en ese lapso el canterano de los Pumas dejó un sus redes sociales la que sería una pista para un nuevo refuerzo hablando de Rodolfo Pizarro que esta temporada en la MLS no ha sido lo que esperaba.

Luego del anuncio del defensor que ahora concentra con la Selección Mexicana rumbo al inicio de la Copa Oro, respondió algunos comentarios en sus redes sociales tras la noticia de su fichaje. Uno de los mensajes fue de Rodolfo Pizarro con un par de emojis de caritas con ojos de corazón a lo que el refuerzo de lujo le dejó un "te estaré esperando", lo que desató las especulaciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante el inicio del mercado de verano en el futbol, el nombre de Rodolfo Pizarro ha sido uno de los nombrados y es que la temporada actual para el mexicano en lo Estados Unidos no ha sido para nada buena y Phil Neville no le he dado el visto bueno al jugador que va perdiendo ritmo. Además de que fue cortado de la Selección mexicana por lo mismo.

Leer más: NBA: Nikola Jokic dice que no cree que Nuggets hayan jugado blando

Chivas y Monterrey cada 6 meses son sus opciones para regresar a la Liga MX, pero luego del mensaje del defensor Héctor Moreno las cosas estarían más cercanas para el equipo de Rayados. Siendo ese su último club antes de llegar a la MLS con la ilusión de irse a jugar a Europa pero ahora ni siquiera juega en Estados Unidos. Recientemente se había dicho que la directiva de Rayados estaba en Miami posiblemente viendo alguna posibilidad pero no se ha revelado nada oficial.

Héctor Moreno espera a Rodolfo Pizarro en Monterrey | Foto: Captura

Pizarro tiene apenas un año y medio que dejó la Liga MX y nada le ha salido como hubiera esperado, su primera campaña se debutó a solo dos partidos luego del inicio de la pandemia de Covid-19, luego la terminó pero ya sin el ritmo esperado. Para esta segunda oportunidad ha sido relegado por el cuerpo técnico.

Leer más: MLB: Se acabó la paciencia en los Yankees y aficionados piden el cese de Aaron Boone

Por su parte Héctor Moreno que luego de una exitosa carrera en Europa regresa a la Liga MX luego de 14 años, ha jugado para el Espanyol de Barcelona, Roma, PSV, AZ Alkmarr, Real Sociedad y su último club fuera de México fue el Al-Gharafa en Qatar.