Liga MX: Héctor Moreno revela como Rayados controlan las estadísticas de los jugadores

Nuevo León.- La tecnología día a día avanza de forma impresionante al punto de que ha llegado al futbol en sus diferentes formas, desde las más visibles como el balón y las técnicas que se utilizan para su creación o la más evidente que el VAR que ya prácticamente en todos los países se utiliza. Pero tambien hay una más que aunque no se ve se sabe que se utiliza y que además es muy útil para analizar el partido y dar proyecciones más exactas de lo que puede suceder con los jugadores y ese es el GSP con el que ahora todos los equipos profesionales viven al día a día para llevar un control total de lo que se hace en el campo.

Aunque no todos están al 100% contentos con ello ya que lo siguen viendo como algo incomodo para el futbolista de siempre traer un aparato en su cuerpo durante los partidos y más así en los entrenamientos. Héctor Moreno, defensor de Rayados de Monterrey habló un poco más sobre ello en una reciente entrevista que tuvo con el influencer y youtuber Roberto Martínez, en donde le confesó que luego de años de usarlo sigue sin acostumbrarse a traer algo en su espalda, además de que reveló que en muchas ocasiones influye mucho más para alinear un once.

Durante la charla Moreno reveló que es un aparato que usan todo el tiempo, en ello se capturan datos de importancia, desde la distancia recorrida, tiempo activo durante un partido, velocidad máxima y hasta algunos signos vitales que pueden ayudar a completar mucho mejor los reportes médicos de los jugadores para detectar anomalías. Aún así acepta que pueden llegar a ser incomodos pues son objetos que ocupan un espacio en su espalda gracias aun chaleco que tambien debe utilizar.

"Todos los días entrenas con un GPS y juegas con un GPS. Al principio, como todo cambio, no me gustaba no jugar con un GPS en la espalda. Se entrena con uno tambien. Después del entrenamiento se mandan los datos y nos dicen hoy corriste tanto, cambiaste de intensidad, cuanta velocidad. Hay entrenadores que valora todo eso y arman su equipo, hay otros que no, que valoran el talento, la experiencia para formar a su once", comenta el defensa de Rayados.

Así se ven los GPS usados por los jugadores | Foto: Twitter Rayados

Por su fuera poco el defensor de la Liga MX aseguró que no ve lejano el día que algunos de esos aparatos pueda convertirse en una manera de espiar a los jugadores, ya que confiesa que ha tenido llamadas de entrenadores para cuestionarle sobre alguna actitud durante el partido o en el entrenamiento que no tiene nada que ver con el juego. "Pudieran ponerlo seguramente (micrófono), como analizan todos los entrenamientos. A mí un entrenador me llamó, no para preguntarme por qué hiciste esto en el entrenamiento, sino para preguntarme por qué estaba hablando con esta persona", agregó el jugador.

Estos aparatos llegaron al futbol desde hace ya varios años, cada vez hay más empresas que ofrecen los servicios para los equipos de una base de datos de cada uno de los jugadores, todos con al finalidad de tener un control estadístico y poder ayudar a los entrenadores el poder armar un equipo más competitivo para luchar en el torneo que se desee.

Rayados en Mundial de Clubes

Héctor Moreno y Rayados de Monterrey hay reportado ya en los Emiratos Árabes Unidos para el inicio del Mundial de Clubes en donde el equipo mexicano debutará este sábado 5 de febrero ante su similar del Al-Ahly. Moreno quien apenas el sábado estaba concentrado en la Selección Mexicana para las Eliminatorias, al recibir una segunda amarilla fue suspendido un partido por lo que pudo desvincularse antes para llegar a concentrar con su equipo.

Los Rayados ya entrenaron dos días en EUA y están a la espera de la llegada de los otros jugadores convocados a sus selecciones tanto de México, como en Sudamérica, y que todos puedan disputar el debut del torneo de confederaciones a nivel de clubes.