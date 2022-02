Liga MX: Henry Martín está de regreso con el Club América tras infección respiratoria

México.- Tras el empate a cero en un Clásico Capitalino para el olvido, las Águilas del América tuvieron su primer entrenamiento de cara a la jornada 8 de la Liga MX cuando reciba en el Azteca a los Gallos de Querétaro. Durante la sesión se pudo observar que a las prácticas se incorporó el delantero yucateco, Henry Martín quien durante la semana fue baja para el equipo por un problema en las vías respiratorias por lo que no pudo estar en el partido ante Pumas ahora todo indicaría que está listo para su regreso.

A través de la cuenta de Twitter Club América se compartió una foto del atacante realizando algunos ejercicios de fuerza por lo que se pensaría que está listo para el duelo de media semana. Por ahora no se ha revelado al alta médica pero es casi seguro que estará en el once titular ya que ninguno de los delanteros con lo que ha arrancado Santiago Solari no han funcionado pero quien ha tenido más cerca la portería es él.

En lo que va del Clausura 2022 Martín había sido un elemento recurrente, iniciando en 5 de 6 partidos jugando ya 452 minutos y una cosecha de gol de apenas 2 tantos y es tan baja que ya empató la marca que tuvo en el Apertura 2021 con esos mismos goles, si bien no es de mucho gol siempre tiene jugadas dentro del área que define o alguno de sus compañeros pueden convertir pero desde hace algunos torneos su efectividad al ataque ha dejado mucho que desear por lo que no tiene muy contentos a la afición.

Al día de hoy América en Liga MX tiene registrados 4 delanteros, Roger Martínez quien ha visto acción en 5 partidos ya marcó un gol, Federico Viñas quien es otro delantero que no se ha visto en el este torneo, ahora ha tenido 5 oportunidades entrando de cambio pero no ha podido anotar, el tercero aunque se desempeña como volente la Liga MX lo cataloga como delantero y es Juan Otero que en 4 partidos ha marcado 1 gol y los ya mencionados de Henry Martín lo que habla de una falta de gol muy marcada de los delanteros y si no están por alguna enfermedad o lesión se vuelve más complicado.

Las noticias para América podrían seguir pero no sería nada buena y es que a falta de un partido de la jornada 7 del Clausura 2022 en donde Cruz Azul y Santos se miden este domingo, si el equipo de la Laguna gana el partido podría superar a las Águilas quienes son los penúltimos de la clasifición por eso es de suma importancia que el equipo de Santos no gane y sumar ellos a mitad se semana para evitar en el fondo lo que marcaría completamente la mala temporada que están viviendo.

Las acciones del duelo del martes serán en punto de las 21:00 pm (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por TUDN. Ahí Solari ya podría tener el plantel completo con las excepciones que son baja por lesiones complicadas como Pedro Aquino.