Liga MX: Henry Martín reconoció que al interior del América molestó el campeonato del Cruz Azul

El delantero de las Águilas del América, Henry Martín, asegura que en el entorno del conjunto de Coapa molesto el que la Maquina Celeste del Cruz Azul, saliera campeón el torneo pasado en la Liga MX.

“Me dolió mucho que haya quedado campeón Cruz Azul porque sabíamos… Se platica dentro del plantel que de haber pasado nosotros seríamos un equipo que le podía competir. Cuando no pasamos y ellos sí, dijimos 'va a ser campeón Cruz Azul'. A mí me dolió mucho ese y me quedó la espinita”, declaró para TUDN.

Además el delantero yucateco asegura que uno de sus ídolos de niño era el delantero argentino del Cruz Azul, César "Chelito" Delgado.

“Internacionales (ídolos) Ronaldo Nazário, Zlatan (Ibrahimovic)… En México Hugo Sánchez y 'Chelito' Delgado, eran mis favoritos; ya de grande Robert Lewandowski”, comentó.

Henry Martín se ha mantenido como uno de los delanteros más contundentes en el plantel en este certamen y un asiduo jugador que esta en los llamados de la Selección Mexicana, donde comparte vestidor con jugadores de Cruz Azul.

El ariete mexicano llego a los 50 goles con la playera de las Águilas del América el pasado sábado ante los Diablos Rojos del Toluca en la Liga MX.

Las Águilas del América se mide al Cruz Azul en este torneo Apertura 2021 hasta la jornada 16 desde el estadio Azteca.