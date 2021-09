Liga MX: Hernán Cristante arremete contra el VAR tras polémico penal para San Luis

Estado de México.- Los Diablos Rojos del Toluca sufrieron su segunda derrota de la semana tras caer por 2-1 en el Nemesio Díez frente al Atlético de San Luis, quien aprovechó la pena máxima y la jugada personal de Germán Berterame para salir del infierno con tres puntos en la bolsa.

El tanteador cambió justo antes de cumplir la media hora tras una jugada que quedó en la polémica al ser señalada como penal, la cual sería marcada por el personal del Video Assistant Referee (VAR) tras no ser sancionada por el juez central, lo cual no le pareció del todo justo al DT Hernán Cristante, asegurando que no es la primera vez que pasa en contra de su equipo.

"La verdad es que para mí no había penal pero lo cobraron desde arriba (VAR) y esas cosas pasan, nos ocurrió con nuestro portero Luis García. Lo digo con todo respeto, nos genera mucha bronca porque no es la primera vez que esto ocurre", exclamó durante la conferencia de prensa virtual.

Asimismo el argentino aclaró que no puede culpar a todo el cuerpo arbitral tras esta jugada, en vista que a su equipo le faltó mucha precisión a lo largo del compromiso, teniendo como claridad que de esto Toluca se deberá de recuperar para la siguiente jornada del calendario en el Grita México Ap2021 de la Liga MX.

"Hicimos un primer tiempo muy insípido, no fuimos finos en nuestros golpeos, nos faltó claridad, tampoco puedo culpar al arbitraje, pero sí han sido un tanto quisquillosos. Tenemos que equilibrar todo eso para superar adversidades y seguir adelante", comentó el ex portero.

Diablos se vio muy basto en cuanto a su ofensiva tras la ausencia de Pedro Alexis Canelo y en su turno también lució muy vulnerable sin su defensor Haret Ortega, quienes son piezas esenciales en el equipo de Cristante, pero espera contar con ellos ahora que Toluca recibirá a Gallos para la semana entrante.

"Cada uno presenta lesiones diversas, el doctor los tiene que revisar, eso le corresponde al cuerpo médico, después tenemos que darle ese toque más fino de trabajo para contar muy pronto con ellos (Alexis Canelo y Haret Ortega)", finalizó el entrenador.