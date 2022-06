Liga MX: Hernán Cristante asegura que no llega a Juárez a 'turistear'

Hernán Cristante fue claro en su llegada a su nuevo equipo del FC Juárez, ya que comento que no llega a 'turistear', sino más bien a que el trabajo fluya de buena menare y poner al equipo en el protagonismo de la Liga MX en el siguiente torneo.

“No vengo a turistear, vengo a trabajar. Si empiezo a buscar mi comodidad en la ciudad, empiezo a tener excusas. Yo tengo que ser el primer ‘bravo’ del grupo, sí, porque si no, no nos vamos a convertir en ese equipo.

El estratega argentino afirma que llega a una de las mejores ciudades de México y quiere trabajar de la mejor manera con su nueva plantilla.

“Hoy para mí es la mejor ciudad, vengo a trabajar acá, y eso es una bendición y tengo que atenderlo como tal”, dijo el nuevo entrenador de Juárez para ESPN.

Cristante quiere recuperar la identidad del equipo fronterizo, que al momento ha carecido de ese aspecto desde su arribo al máximo circuito del futbol mexicano.

“Me parece que Bravos, de lo que ha adolecido, de lo que uno estudia, ve; trata de hacer un análisis no de este último torneo, sino de los últimos dos años, es que me parece que los jugadores no han hecho ‘clic’ con la identidad del club.

“Creo que la identidad va de la mano del orden, de la disciplina, del compromiso, y eso permea de arriba hacia abajo”, agregó. Además, confesó el plan de juego que tiene para su nuevo equipo.