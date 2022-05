Liga MX: Hernán Cristante aseguro que no tiene presión para salir campeón con FC Juárez

Ciudad Juárez, México.- El argentino Hernán Cristante afirmó este jueves en su presentación como entrenador del Juárez que la directiva no tiene prisa por ganar su primer título de Liga MX en la primera división mexicana.

“No hay premura de salir campeones, entonces uno puede construir de manera más solida sin dejar de pensar en que el equipo tiene que ser protagonista, pelear por los primeros lugares y darle su lugar a la gente que apoya”, explicó rueda de prensa.

El exguardameta arribó a Juárez después de dirigir el último torneo a los Gallos Blancos de Querétaro, con los que terminó en el antepenúltimo lugar del Clausura 2022 de la Liga MX. “Me atrajo la humildad con la que me presentaron el proyecto, la idea global y general. Hay gente de futbol atrás y creo que es un proyecto, más allá de esta humildad, ambicioso para posicionar al equipo donde debe estar”, añadió el técnico de 52 años.

Hernán Cristante en su presentación con el FC Juárez en Liga MX/@fcjuarezoficial

Dijo que le motiva el reto de hacer protagonista a FC Juárez después de que fracasara en ese empeño el brasileño Ricardo Ferretti, el entrenador más ganador en México en la pasada década. “El futbol mexicano da para trabajar bien en ciertos niveles y ajustando ciertas ideas y criterios que todos juntaremos. No veo que haya poco plantel, lo que hay que aprovecharlo y hacerlo útil”, señaló.

El exentrenador de Toluca comentó que en los próximos días se dedicará a analizar las posibles bajas y altas del equipo, pero adelantó que no habrá una salida masiva de jugadores. Dijo que su salida de los Gallos ya estaba pactada después de los hechos violentos en el estadio del Querétaro el 5 de marzo que dejaron 26 heridos en la Liga MX.

A causa de estos sucesos, la directiva de Gallos cambió, por lo que Cristante presentó su renuncia al nuevo grupo que está obligado a vender al equipo lo más pronto posible y así no causarle un problema más. “Ellos estaban enfocados en otras cosas, en la venta y yo me tornaba un problema para ellos. Yo no iba a ponerle un problema más a la gente que vino a resolver una situación”, sentenció.