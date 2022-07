Liga MX: Hernán Cristante consideró injusto el empate de Bravos de Juárez ante Toluca

Los Bravos de Juárez dejaron ir la victoria en casa en los últimos minutos del partido ante Toluca, en el marco de la Jornada 6 del Apertura 2022. Los fronterizos suman 4 partidos al hilo sin ganar, por lo que han caído hasta el penúltimo lugar en la tabla de cocientes.

Al respecto, el técnico de los Bravos, Hernán Cristante, consideró que el empate fue poca recompensa para el esfuerzo de sus dirigidos. El estratega lamentó las distracciones que se presentaron que les impidieron sumar 3 puntos que hubieran sido claves para sus aspiraciones en el Apertura 2022.

"El fútbol no fue justo con los chicos, pero así es. Hubo un momento de distracción, no se sabía que pasaba porque termina Arce en la línea de cuatro y Carlos a lado del contención, no fue una instrucción, resulta que Carlos estaba golpeado, mareado, no se sentía bien", explicó Cristante al final del encuentro ante Toluca.

Por otra parte, el estratega consideró que a su equipo le hace falta ser más "canchero", con prácticas como hacer tiempo o cortar la jugada en momentos claves del partido. "Hay que ser cancheros como los equipos rivales, que cuando tienen que hacer tiempo lo hacen, cuando tienen que hacer falta lo hacen".

"Nos faltó ese detalle de picardía, esa ansiedad sigue existiendo. Pero la emoción de haber hecho un buen partido, cerrarlo al final con posibilidades, superando al rival, hizo que no pensáramos ese momento. Otra vez no hubo buena comunicación", señaló el estratega de los Bravos.

Por último, enfatizó que se va con el mal sabor que deja un empate en el minuto 93 del encuentro, pero con la confianza de seguir mejorando. El próximo encuentro de los Bravos será contra América el domingo 7 de agosto, por lo que será un reto complicado para los dirigidos por Cristante.