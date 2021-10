Liga MX: Hernán Cristante criticó severamente el rendimiento de su equipo en la jornada 13

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Hernán Cristante, salió muy molesto de la derrota de su equipo en la jornada 13 ante Chivas del Guadalajara, asegurando que es imposible ganar si se juega busca excusas.

"Si nos salimos del script, no merecemos portar esta playera, no podemos jugar por momentos a ser un equipito, somos un equipo serio, que ha trabajado bien a lo largo del torneo, el primer tiempo lo habíamos hecho bien, pero no nos podemos colgar de las amarillas, las lesiones, que nos pongan la cancha en contra, esas cosas hay que superarlas".

Hernán Cristante espera que con esta derrota, los jugadoras aprendan una lección para la siguiente jornada mostrar mucho más nivel y buscar las tres unidades.

"Esta derrota tiene que servirnos porque tenemos que entender algo, que esta playera conlleva un poco más que jugar bien, conlleva más que correr, conlleva más que estar arriba", Dijo.

Para el estratega es importante mostrar mas ganas, más gallardía en el ataque para poder hacer daño en los encuentros de este torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

"Necesitamos un poco más de ímpetu, de personalidad para manejar mejor los partidos, aguantar el hecho de sentirnos perjudicados en algún momento dentro el campo, por la razón que sea, hay que saber sufrir, cuando uno aprende a sufrir, puede mantenerse en los primeros lugares, hoy no fue un mal partido, pero hubo situaciones que no manejamos bien, el segundo gol fue un error de interpretación nuestro, hicimos cosas que normalmente no hacemos", concluyó.