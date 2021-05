Liga MX: Hernán Cristante descartó que la Máquina Celeste haya subestimado a los Diablos Rojos

El director ténico de los Diablos Rojos del Toluca, Hernan Cristante, desacartó rotundamente que la Máquina Celeste haya subestimado a su equipo en el juego de ida de Cuartos de Final del torneo Clausura 2021.

Y es que el no iniciar con dos de los delanteros más letales durante la fase regular para el Cruz Azul, causo una gran incognita para este primer partido. A lo que Cristante aseguró que no lo vio como un acto en contra de su equipo.

"No creo que haya subestimado, tampoco me sorprende, los jugadores que entraron de inicio, cualquier equipo los querría en su plantilla. Cuando tienes esa posibilidad de darle rotación, son jugadores de primer nivel, no creo que el director técnico de Cruz Azul haya subestimado al Deportivo Toluca. Lo conozco de jugador, a la gente que está con él, no son de subestimar. Toluca también infunde respeto y quiso variar las formas del juego", explicó el estratega.

Cristante es consciente que el triunfo de hoy ante el Cruz Azul no les asegura nada y que deben de ir por más en el juego de vuelta en el Estadio Azteca.

"La realidad indica que hoy no se ha ganado absolutamente nada porque todavía quedan 90 minutos importantes y que van a marcar el rumbo de quien va a pasar. En ese sentido, el equipo no debe sentir quien va arriba en el marcador, la idea es ser muy puntuales en el juego, con la intención de ir a ganar el partido", agregó.

Cristante y los Diablos Rojos saben de la importancia de no perder el ritmo en el juego de vuelta, tomando en cuenta que Cruz Azul tendrá a su lado jugar en casa y ante sus aficionados.