Liga MX: Hernán Cristante dijo estar tranquilo pese al empate del Querétaro

Este jueves en el que fue el segundo partido de la jornada 7 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX donde los Gallos Blancos del Querétaro dejaron escapar el triunfo ante los Diablos Rojos del Toluca igualando 1-1, a lo que el entrenador de los de casa Hernán Cristante se dijo tranquilo por el partido de sus jugadores pese a terminar el encuentro con un hombre menos.

El uruguayo Leonardo Fernández anotó en el descuento el gol con el que el Toluca rescató un empate de 1-1 ante los Gallos Blancos de Querétaro. Por los Gallos, que subieron al undécimo lugar de la tabla con siete puntos, marcó el uruguayo Maxiliano Perg. El Toluca continuó en el séptimo puesto del Clausura 2022 de la Liga MX con 10 unidades.

“Estoy tranquilo por la entrega de los chicos, obviamente te cambia el juego un jugador menos, todavía falta ajustar cosas y trabajarlas, estoy contento con la entrega de los chicos, no jugamos contra un equipo menor, dentro de la cancha hubieron muchos balones del parte del rival y se te escapa en el final, más de doce minutos de compensación cuando me pareció que no hicimos tanto tiempo, el equipo se entrega en la cancha, las últimas jugadas establece el idioma que está buscando el plantel, cómo no me va a poner contento si tengo el plantel con esta actitud”, dijo Cristante.

El entrenador de los Gallos dijo que su club busca ser protagonista en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX y escalar peldaños en la tabla general ya que se encuentran en la decimoprimera posición con 7 unidades.

“Esa necesidad de querer de salir de donde estar, de jugar, de ser protagonistas, tenemos cinco jugadores fuera del plantel, cuando uno no tiene tanto conocimiento del plantel tiene que apoyarse en lo que está viendo, en lo que está percibiendo, en los comentarios, en los partidos pasados, es muy difícil hacer un cambio, hay posiciones que se van a ir liberando, se tiene que ensayar el partido en muchas cosas, se complicó hoy por la expulsión, no puedo objetar la expulsión pero hubieron un par de jugadas del otro lado que dieron esa sensación, nosotros tenemos que cuidarnos más, cuidar las faltas, jugar más tranquilos, me gusta la sensación que me deja el equipo por querer más, por querer seguir progresando”.

Hernán Cristante que llegó como relevo hace unas jornadas para el Querétaro, ya piensa en el próximo rival, el América, equipo al que enfrentará en la fecha 8 del Clausura 2022 de la Liga MX como visitante en el Estadio Azteca, asegurando que quieren la victoria ante las Águilas y no por su mal momento.

“Se antoja ganar al América no por el mal paso del América si no por lo que puede brindar el equipo en cancha, si Dios quiere vamos a tener tres jugadores recuperados, con más espíritu de juego, no se necesitan rivales débiles para salir de la situación, el equipo va para arriba es una buena posibilidad para demostrar que el equipo puede generar otras cosas, otra idea, el equipo tiene que jugar más, tiene que dejar la sensación de ser protagonista”.