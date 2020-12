Liga MX: Hernán Cristante es presentado como nuevo Director Técnico del Toluca

Toluca.- En conferencia de prensa este martes fue presentado Hernán Cristante como el nuevo Directo Técnico del Toluca de cara al Clausura 2021. El excapitán de los Diablos sabe lo que es ser campeón con el equipo y ahora quiere regresarle la grandeza en su segunda oportunidad como estratega en el club.

La presentación fue en las instalaciones del equipo, en redes sociales desde muy temprano anunciaban que regresaba el "Club de la pelea" como forma de presentar a su entrenador, fue en punto de las 12:00 pm (centro de México) cuando lo hicieron oficial. Cristiante vuelve al equipo de sus amores con la consigna de tener una revancha a nivel deportivo luego de los malos momentos que vivió en su primera etapa.

"Uno no puede decirle que no a algo que ama. Bienvenido a casa, Hernán Cristante", fueron las palabras de los Diablos para recibir a su nuevo entrenador. Que tiene como primera misión regresarle el buen futbol a su equipo que tanto le ha hecho falta en los últimos años en la Liga MX.

En su presentación, Cristante habló y agradeció una nueva oportunidad en el equipo de sus amores, que además de guardarle gran amor, también le respeta mucho en todos los ámbitos. "Es emocionante volver a casa. Soy de casa, tengo sentimiento encontrado que me han ayudado a tomar esta decisión, cuando se sentó Francisco Suinagua y Sinha conmigo a charlar uno no puede decir que no a algo que ama, que realmente nos llena", dijo Cristante.

La etapa como jugador fue una de las que más ha sido recordada por la afición de los Diablos que vieron levantar el título del 2010 bajo el mando de José Manuel de la Torre. Aunque también hay muchos que recuerdan su paso como entrenador la cual inició en el Apertura 2016 y culminó en el Clausura 2019 con muy malos recuerdos, a pesar que fueron pocas las veces en las que peleo por el título la directiva lo mantuvo pero al final separaron su camino.

��❗️"Soy un tipo agradecido con Toluca”



Las declaraciones de nuestro entrenador @hcristante sobre esta nueva oportunidad con nuestros Diablos Rojos ⬇️#SiempreDiablos �� pic.twitter.com/lSdCWdGJf8 — Toluca FC (@TolucaFC) December 1, 2020

Su nombre ya había sido mencionado desde hace algunos meses luego del cese de "Chepo" de la Torre, pues quien mejor para recordarle al equipo como se debe jugar que un histórico, es por eso que junto a José Saturnino Cardozo encabezaban ese listado. Al final se decidió que Carlos Morales se encargara del equipo de forma interina y la nota fue que logró darles un segundo aire y los metió a Reclasificación en donde cayeron ante Tigres.

Ahora Hernán Cristante iniciará su preparación rumbo al siguiente torneo, por ahora el equipo se encuentra en un descanso antes de que vuelvan a estar de regreso en las canchas para su pretemporada. Hay que recordar que el siguiente torneo inicia en poco menos de mes y medio y tendrá poco tiempo para hacer el trabajo de la manera que quisiera.

"En este momento de desconcierto futbolístico donde todos están en reestructuras, ser parte de eso es importante. Me emociona estar acá de nuevo y sé que podemos hacer un gran trabajo todos de la mano", finalizó Cristante en su presentación.