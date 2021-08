Liga MX: Hernán Cristante se va molesto con su equipo a pesar de ganar ante Pumas

México.- Toluca luego de ganar un partido raro por tantas expulsiones para el equipo de Pumas, Hernán Cristante habló para los medios y dejó claro que no se fue contento con los 3 puntos, aunque reconoció que fue bueno ganarlos pero el funcionamiento de su equipo no fue el mejor y eso no le agradó.

En conferencia de prensa lo aclaró, reconoció que el ganar como local es importante pero las formas tambien lo son y más cuando en el segundo tiempo su equipo regalo espacios a pesar de tener jugadores de más en el campo y sacar el resultado por un gol de diferencia.

"El juego se hico complicado y hay cosas que no dejan contento. Cuando hicimos el segundo gol y se quedaron con nueve enloquecimos, vino el libertinaje y es no está bien. Quizá el querer meter más goles. Nos volvimos locos y eso no me deja tranquilo", dijo en conferencia.

La situación de Toluca en la Liga MX es complicada pues además de querer estar en la cima del Apertura 2021 tambien debe pensar que está luchando por el cociente y está entre los equipos con peligro de tener que pagar la multa en el siguiente torneo, por eso sabe que jugar bien les hará salir de esos problemas.

Toluca ganó 2-1 a los Pumas en la jornada 7 del AP 2021 | Foto: Jam Media

"Tenemos la particularidad que no solo tenemos que juntar puntos para la situación porcentual, sino que tenemos que generar para pelear por el título", agregó Hernán Cristante que ahora tiene al Toluca en la tercera posición con 14 puntos luego de haber iniciado la Liga MX como líder.

Ahora se viene un momento de calma para el equipo como para la Liga MX que con el cierre de la jornada 7 arrancará la fecha FIFA en donde tendrán hasta 10 días para tener al equipo más concentrado para cuando regresen a la actividad recuperen el camino y se tracen la meta a conseguir de sumar más puntos como sea posible.