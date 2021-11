Liga MX: Hernán Cristante se va molesto tras perder de visitante en la jornada 17 ante Puebla

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Hernán Cristante, arremete con todo ante la Liga MX, al cuestionar el accionar en los partidos de su equipo que siempre esta siendo afectado en el marcador.

“No estoy muy contento y no tengo ganas de hablar. No por el equipo, ni por el rendimiento, se puede ganar, perder o empatar, no nos puede pasar a nosotros lo que nos está pasando. Parece que Toluca es una víctima toda esta estructura de Liga MX”, dijo al finalizar el cotejo.

Cristante afirma que su equipo siempre remo contra corriente y así lo van a seguir haciendo en la fase que les toque seguir en pie de guerra en este torneo Apertura 2021.

“Mi molestia es que no podemos ganar, a Toluca no le regalan absolutamente nada. Tenemos que tener un equipo mucho más competitivo para ganar en todas las circunstancias, esto ya lo viví como jugador y técnico. Dejo la sangre en la cancha para poder ganarle a todas las vicisitudes, soy un tipo que no baja los brazos y no tiene miedo. Esta es nuestra realidad hoy, sin duda en el Repechaje nos vamos a encontrar con varias problemáticas que tendremos que poder superar”.

Descartado.

Para este juego, el estratega aseguró que Rubens Sambueza no se encontraba al cien por ciento y es por ello que se decidió no arriesgarlo ante Puebla.

Por su parte, Nicolás Larcamón reconoce el gran torneo que han tenido sus jugadores y no le queda más que ser agradecido y seguir trabajando en lo que venga.

“Puebla tiene muchos atributos y es difícil encontrar uno único para reconocer a estos muchachos. Son una serie de cosas que nos hacen expresarnos así en todo este torneo y el anterior con distintos matices. Ahora supimos demostrar que podíamos tener adversidades en el camino y seguir”, comentó.