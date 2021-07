Liga MX: Herrera asegura que Funes Mori tienen calidad para aportar a la selección

Monterrey, México.- Desde que se dio a conocer la naturalización de Rogelio Funes Mori para poder jugar con la Selección Mexicana, ha recibido un sinfín de críticas, dejando de lado el gran delantero que ha sido desde su llegada a los Rayados de Monterrey de la Liga MX, y este lunes Miguel Herrera dijo que el Mellizo le hará bien al Tri.

Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL de la Liga MX, aseguró este viernes que el delantero Rogelio Funes Mori, del Monterrey, tiene mucha calidad para aportarle a la Selección Mexicana que irá a la Copa Oro.

Leer más: Eurocopa: Italia vs España, primera semifinal confirmada en el torneo

Rogelio Funes Mori, nacido en Argentina, pero recién naturalizado mexicano, fue la principal novedad del argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, seleccionador de México, en la lista para la Copa Oro.

Herrera descartó que haya polémica por el hecho de que Martino opte por llamar a un naturalizado como Funes Mori antes que a un delantero nacido en México.

Los últimos cinco técnicos que estuvimos en selecciones llamamos naturalizados, es un tema obsoleto. En el mundo solo dos selecciones no tienen naturalizados, que son Brasil y Argentina, todos los demás, Alemania, Francia, todos tienen. Me parece que hoy en día no es un tema escabroso”, añadió.