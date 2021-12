Liga MX: Herrera destacó la capacidad de Tigres para dejar atrás el estilo del Tuca y adaptarse al ofensivo

Monterrey, México.- Miguel Herrera, entrenador de los Tigres, destacó este viernes la capacidad de su plantilla para dejar atrás el estilo defensivo que impulsó su antecesor, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, y en pocos meses adaptarse a su propuesta ofensiva durante el torneo Grita México A21 de la Liga MX.

“Era que ellos cambiaran su forma de pensar, de trabajo, las exigencias en los entrenamientos. No es que yo les pusiera algo a los jugadores, ellos ya tenían la calidad. Otro técnico les pidió otra cosa y hoy ellos se han adaptado a lo que pedimos”, explicó este viernes en rueda de prensa.

El brasileño Ferretti dirigió por más de 10 años a los Tigres e impuso un sistema ordenado en lo defensivo y poco espectacular en el ataque, una fórmula que le dio cinco títulos de Liga MX y un trofeo de la Liga de Campeones de la Concacaf.

A la salida de ‘Tuca’, la directiva felina apostó por Herrera, un estratega que prometió en su presentación en mayo hacer un equipo que tuviera como principal tarea ir al frente con varios jugadores y dar espectáculo a la afición.

Herrera ha logrado en su primer torneo con los Tigres terminar cuarto en el torneo Grita México A21 y avanzar a las semifinales. Este sábado jugará el partido de vuelta con León, al que le ganó por 2-1 en la ida. “No tenemos otra idea que no sea atacar. Para el partido de vuelta trataremos de incrementar el marcador. Sabemos que León es un equipo que juega bien, pero iremos a buscar el resultado”, añadió.

Jugadores de los Tigres celebrando una de sus dos anotaciones ante el León/EFE

El entrenador, de 56 años, fue cuestionado por el momento que vive el uruguayo Nicolás López, máximo goleador del actual torneo de la Liga MX, quien aún no anota en la fase final. “Nico es el goleador del torneo, eso a veces se nos olvida, y en el partido de ida con León las tuvo, hizo disparos de media distancia. El goleador es así, de rachas con muchos goles, pero también tiene otros compañeros”, señaló.

Para el encuentro del sábado contra León, Herrera reveló que de su cuadro titular el único que está en duda es el centrocampista argentino Guido Pizarro. “Lo de Guido lo analizamos, necesitamos jugadores que estén al 100 por ciento. Guido es una pieza fundamental, pero me ha manifestado que si no está al 100 me lo dirá. Necesitamos un equipo dispuesto a correr los 90 minutos”, sentenció.