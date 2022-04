Liga MX: Hiram Mier de Chivas aseguró que nunca se negó a ir a Selección Mexicana

En noviembre de 2018, para un amistoso contra Argentina, fue la última vez que Hiram Mier estuvo convocado a la Selección Mexicana. Al respecto, el defensa de Chivas aseguró que nunca fue por decisión propia, como se llegó a especular en diferentes momentos.

En conferencia de prensa, Mier respondió a los cuestionamientos sobre su salida del Tri y por qué Gerardo Martino dejó de considerarlo. "Nunca dije que no a la Selección, se me dificultaba porque tenía un procedimiento en la rodilla y en cada Fecha FIFA aprovechaba para descansar, pero nunca dije que no".

El zaguero enfatizó que fue el problema de su rodilla, por el cual tuvieron que operarle en 2021, lo que le mantuvo alejado pero que él nunca cerro las puertas de la Selección Mexicana de manera tajante. "Ellos lo tomaron como que yo no quería ir. Ahora ya no estoy pensando en la Selección porque estoy enfocado en lo que es Chivas", señaló.

En cuanto al Rebaño, que tiene 3 victorias consecutivas tras la salida de Marcelo Michel Leaño, Mier consideró que ha sido importante la labor de Ricardo Cadena. El defensa precisó que ya había trabajado con él como auxiliar técnico y que es han recuperado contundencia bajo su mando.

"Es un entrenador muy capaz, muy preparado. Nos había tocado como auxiliar técnico. Hemos tenido buen cierre,a la gente que le ha tocado participar está en buen momento y nos ayuda en el cierre que todosllegan en buen momento, porque viene la parte más importante que es la Liguilla", finalizó.

Chivas enfrentará el próximo viernes a Necaxa en la Jornada 17 del Clausura 2022, en caso de ganar llegará a 4 triunfos consecutivos, algo que no lograban desde 2020. Además, llegarían a 26 puntos e igualarían la marca del Guardianes 2020, la mejor desde su último título de Liga MX en el Clausura 2017.