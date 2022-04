Liga MX: "Hoy soy el más malo", Nacho Ambriz asegura que su continuidad depende de su directiva

México.- El Toluca volvió a caer en la Liga MX y este resultado es más que complicado para él y el equipo que se están quedando sin posibilidad de meterse a Repechaje y a estar muy cerca de pagar una millonaria multa por el tema del cociente. Ante toda esa presión el DT, Ignacio Ambriz destacó que no se hará a un lado del puesto ya que no es su estilo pero que si el fuera la directiva ya se hubiera despedido.

Tras el partido, Nacho Ambriz atendió a los medios y aseguró que las cosas no están saliendo como él quisiera y que entiende el enojo total de la afición, además de confirmar que en efecto, en la actualidad de la Liga MX y del Toluca es uno de los entrenadores más malos. "Soy el responsable de todo este mal torneo, equipo ha jugado bien en pequeño lapsos nada más, no quiero echar tanto rollo, he hecho un muy mal torneo", dijo.

"Hoy soy el más malo entrenador, a veces te tenía arriba, hoy me tiene abajo, venir a sacer excusas no, me siento avergonzado, la rueda de la fortuna me tiene abajo, el único aliciente es que queda un partido para jugarnos lo de la porcentual", agregó. Aún con todo ello su continuidad dependerá totalmente de su directiva ya que aseguró que no tiene planes de renunciar ya que no se ve bien haciéndolo, pero si consideran que no debe seguir entonces acatará la decisión que se tome.

Ignacio Ambriz asegura que no se marchará de Toluca | Foto: Jam Media

"No soy ese tipo que me haga a un lado, nunca me ha gustado, siempre mi vida es de trancazos, levantarme, ahora siento que me agarró Tyson... no es decisión mía, todo en la vida es de resultados y hoy no se me dan", agregó el entrenador que apenas hace unas temporadas fue campeón de la Liga MX con el León a quien enfrentará en la última jornada para buscar la salvación de evitar pagar la multa.

Con la derrota de Toluca, los Diablo cayeron al lugar 15 con 119 puntos y un 1.1676 de cociente, a solo 3 puntos de Querétaro que de ganar este fin de semana podría superarle y mandar al Toluca el lugar 16 donde tendría que pagar una multa de 33 millones de pesos, pero esto se definirá hasta la jornada 17 con el último partido de cada uno de los involucrados.