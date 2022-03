Liga MX: Hugo Ayala vuelve a una titularidad con Tigres desde los 4tos del AP21

México.- Este sábado Miguel Herrera previo al vuelo a Pachuca confirmó algunas novedades de Tigres en su once para el duelo del domingo y es que por primera vez en la temporada mandará a Hugo Ayala al campo como titular, además de otros cambios en los que se ha visto obligado a hacer por temas de lesiones y rotar un poco la plantilla para evitar la carga excesiva de juego pues este es su tercer partido en apenas ocho días.

En conferencia de prensa el "Piojo" anunció que las principales novedades serán Sebastián Córdova quien luego de algunos partidos entrando de cambio se ganó la oportunidad de iniciar, tambien el venezolana Yeferson Soteldo se ganó a pulso el puesto titular y arrancará ante los Tuzos del Pachuca. Pero lo que más ha sorprendido es la titularidad de Hugo Ayala, Herrera confesó que era momento de que los jugadores rotaran las posiciones y si tiene hombres listos para hacer el trabajo era algo que debía hacer.

"Buscamos variarle, ese revulsivo que hay en la banca, a Hugo Ayala no le había tocado entrar pero está haciendo bien las cosas, y es un jugador para la institución, no tiene nada que demostrar, es un futbolista con mucha jerarquía", dijo el estratega. Hugo Ayala regresará a una titularidad con Tigres en mucho tiempo, en lo que va del torneo, solo había salido a la banca pero no ha jugado ningún minuto. Su última aparición en los once de arranque fue en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2021 ante León, ahí jugó 63 minutos.

En el torneo regular la última vez que jugó fue en la jornada 17 cuando recibieron a FC Juárez, ahí estuvo los 90 minutos. Hugo Ayala es uno de los jugadores históricos de Tigres, llegó junto a Ricardo Ferretti y fue parte fundamental para la gran década que vivieron los felinos ganando un sin fin de títulos y reconocimiento nacional e internacional.

Miguel Herrera espera que todos los hombres respondan como espera ya que el equipo titular ha sacado los último partidos de buena manera por lo que ahora se espera que sea similar y más ante un club como Pachuca quien llega como el líder y el que se espera les de mucha pelea. Junto con todo esa charla, fiel a su estilo el "Piojo" reveló el once que estará utilizando este domingo.

Alineación Tigres

Nahuel Guzmán

Hugo Ayala

Igor Lichnovsky

Jesús Angulo

Javier Aquino

Guido Pizarro

Rafael Carioca

Sebastián Córdova

Yeferson Soteldo

Nicolás López

André-Pierre Gignac

Tigres está buscando su sexta victoria en 7 partidos, para así pelear directamente por el primer lugar de la competencia. No será nada sencillo y menos con un par de bajas como a las de Jesús Dueñas y la duda de Juan Pablo Vigón que aunque fue convocado no está en el once inicial por un tema de lesión, pero podría ver participación. Las acciones del partido se tendrá este domingo 6 de marzo en punto de las 18:00 pm a través de la señal de Fox Sports y Claro Sports.