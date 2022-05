Liga MX: Hugo González estaría muy cerca de llegar a Chivas

México.- Luego de haber terminado su contrato con FC Juárez, Hugo González deberá regresar a Rayados a quien le pertenece su carta pero ante la presencia de Esteban Andrada se ve complicado que pueda jugar por lo que estaría buscando un nuevo equipo y todo pareciera indicar que en Chivas han mostrado un poco de interés en el guardameta de 31 años.

Según ha revelado la reportera Karina Herrera González alguna vez estuvo cerca de llegar a Chivas pero Rayados en ese momento le "blindó" y ahora que el jugador prácticamente se quedaría sin jugar está muy cerca de tener una respuesta del Rebaño para unirse de cara al Apertura 2022. "Recuerdan que hace un par de torneo les conté que Hugo González estaba cerca de llegar a Chivas? En aquel entonces no se logró, incluso Monterrey lo renovó 5 años, pues nuevamente en el Rebaño esta la intención de sumarlo a sus filas, muy pronto podría haber novedades", comentó Herrera en sus redes sociales.

Con ello se puede asegurar que Chivas ya está en busca de un suplente de Raúl Gudiño que no renovó con el equipo y que saldrá del conjunto rojiblanco, lo único que quedará por definir es que si la llegada de Hugo González será para ser el titular o se la quedará Miguel Jiménez quien tomó el mandó al final del torneo y le fue muy bien o se alternarán los duelos para encontrar al mejor de lo dos.

Los que si no están para nada contentos son los aficionados quienes han dejado su molestia en los cometarios en todas las publicaciones sobre la posibilidad y es que aseguran que no es un jugador para Chivas y más por el tema de que Hugo González es canterano del Club América algo que aunque en los últimos años ya casi no impacta en los equipos para las aficionados si sigue siendo de mucha importancia.

Chivas se habría interesado en Hugo González | Foto: Captura

González ha salido de sus últimos equipos con mucho resentimiento de las aficiones, en Rayados fue el más criticado en todas las competencias en las que jugó, incluso se le amenazó de fuerte manera por lo que optó por irse a FC Juárez en donde tuvo un arranque mejor pero poco a poco los errores le costaron la titularidad con Ricardo Ferretti al punto de ser banca una vez más.

De momento Chivas sigue en pausa por el tema de vacaciones pero en los siguientes días estarán listos para al regreso a la actividad de la Liga MX y para iniciar con los movimientos en donde se espera tener las primeras noticias sobre refuerzos ya que en redes se han dado a conocer algunas posibilidades como el regreso de Fernando González al equipos con el que debutó hace ya bastante tiempo.