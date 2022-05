Liga MX: Hugo Sánchez calla rumores y asegura que no ha recibido la llamada para dirigir al Cruz Azul

Tras la salida de Juan Reynoso en la dirección técnica del Cruz Azul el rumor sobre la posibilidad de que Hugo Sánchez sea quien asume el cargo volvió a esparcirse como pólvora, pero fue el propio ídolo mexicano el que lo desmintió sin descartar que está abierto a llegar a cualquier acuerdo.

En entrevista para Marca Claro, el “Pentapichichi” manifestó que en caso de que no recibiera la llamada desde La Noria, podría dirigir en Europa, en particular en el futbol español o en cualquier otra latitud del mundo.

“No he recibido una llamada oficial, si cae la llamada llegaremos seguramente a un acuerdo de una u otra manera, si es Cruz Azul o si es otro equipo. No descarto en España, en Europa, prácticamente en cualquier parte del mundo”, indicó.

Sin embargo, el “Macho” sostuvo que en otro momento pudo haber sido el estratega de la escuadra Cementera, al momento de asegurar que se siente en condiciones de asumir la presión de cualquier club.

“Me retiraré cuando crea que la edad ya no me permita tener un aguante en cuanto a la tensión, la presión y que sepa manejar la situación, todavía me siento bien y por eso estuve a punto de llegar a Cruz Azul”, afirmó.