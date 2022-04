Liga MX: Ignacio Ambriz asegura que los cambios que hizo al Toluca fueron importantes para el triunfo

El director técnico Ignacio Ambriz reconoció que fue importante tomar decisiones y hacer cambios en su equipo para ver una mejoría, y aplaudió la actitud de los Diablos Rojos del Toluca en el triunfo 2-1 sobre Puebla en la jornada 12 del Clausura 2022 de la Liga MX, pero también advirtió que solo se ganaron tres puntos, y el equipo deberá seguir luchando para sumar los puntos necesarios para buscar el pase a la liguilla.

“Para eso nos contratan a los entrenadores: tomar decisiones, ver lo mejor para el equipo. Sabía que era una apuesta, no es fácil de un partido a otro hacer 5 cambios, dejas a gente importante en el banquillo, pero era un momento también de volver a reajusta. hoy destaca la gran actitud, no paró de correr porque enfrente teníamos un adversario que está muy bien trabajado, muy bien dirigido por Larcamon y si hoy no corríamos y no nos poníamos al parejo en esa actitud, podríamos sufrir. Creo que lo han hecho bien los muchachos, les aplaudo, pero nada más fueron tres puntos importantes después de que en casa no habíamos ganado”, declaró en conferencia de prensa.

El entrenador del Toluca, le regreso una alegría a su afición en casa donde sumaba tres partidos con derrotas en el Estadio Nemesio Diez y con el triunfo de este domingo en la fecha 12 de la Liga MX ha metido al equipo de lleno en la pelea por un puesto en la liguilla.

Ambriz explicó que esta vez Toluca tuvo que modificar su juego y adecuarlo al rival, pues era vital sumar los tres puntos. “Habíamos estudiado bien a Puebla, si algo tiene es la gran presión que te ejerce, muchas veces hasta marcas personales te hace, busca mucho que te equivoques; entonces sí teníamos que saber ocupar para Ian (González), que era un buen poste para nosotros y saltar la línea para que la gente de atrás llegará y pudiéramos hacer esa superioridad numérica que quería, por momentos lo logramos, por momentos no, pero hoy necesitábamos ganar, dar otra cara en casa, no lo habíamos hecho bien, habíamos recibido bastantes goles y hoy el gran trabajo que han hecho los jugadores me tiene tranquilo, y no es que estuviera dependiendo de un resultado para ver si seguía yo o no”.

En este sentido, reconoció que fue importante modificar a línea de 5, pues eso marcó diferencia y el trabajo durante las últimas dos semanas, rindió sus frutos. Finalmente, consideró que los Diablos ahora enfrentan una etapa clave en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, cinco partidos en casa en los que será fundamental hacerse fuertes.

“Tenemos que tener calma, ir partido a partido. Hoy era importante ganar, a lo mejor no se vio el equipo acostumbrado de Nacho, pero era necesario adaptarnos a las necesidades que veníamos teniendo, al partido que era muy complicado y después, viene un mes importante, son demasiados partidos en casa que tenemos que sacar provecho, tenemos que pensar el miércoles contra Monterrey el partido pendiente. Tenemos que luchar para seguir manteniéndonos ahí y después si podemos escalar a través de esos cinco partidos en casa, pero tenemos que seguir trabajando y ser más conscientes de que dimos un pasito, pero sobran muchos puntos para poder buscar la calificación”, concluyó.