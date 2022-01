Liga MX: Ignacio Ambriz cumplió su meta de dirigir en el futbol europeo, pero asegura que todo terminó demasiado rápido

El entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio 'Nacho' Ambriz, asegura que su paso por el viejo continente duro muy poco pero eso le sirvió para ahora plantearse nuevos retos en su nuevo equipo en la Liga MX.

“Era un sueño que tenía, que me hizo despertar muy rápido y nunca imaginé que las cosas fueran así y regresara luego de cinco meses. Tuve esa enseñanza y a través de los fracasos aprendes más. No me arrepiento de nada y conocí otras cosas que se manejan en Europa”, expresó el DT.

Ambriz afirma que en su paso por Europa no cambio su manera de dirigir pero si tomo muchas nuevas experiencias en los meses que estuvo fuera de México.

"Estoy muy ilusionado con que Toluca se haya fijado en mí. Un dueño que pide trabajo y eso me gusta. Mi idea la conocen bien y es ser protagonista, jugar al tú por tú. Como le aprendí a Luis Aragonés, dueño del balón, dueño del partido", señaló.

Ignacio Ambriz llego al equipo del Huesca de la Segunda División de España para el año de 2021, donde solo le toco dirigir un total de 12 partidos, ganó cuatro, empato tres y perdió un total de cinco.

El estratega mexicano debuta este lunes con los Diablos Rojos del Toluca ante Pumas de la UNAM, luego de que este mismo fuera pospuesto por casos de Covid en el plantel toluqueño.