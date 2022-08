Liga MX: Ignacio Ambriz, entrenador del Toluca, felicitó a Santiago Giménez por tomar el riesgo de irse a Europa

Para el director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio 'Nacho' Ambriz, la salida de Santiago Giménez fue muy acertada y en buen momento, ya que se encuentra en su nivel más alto.

“Si yo me pongo a ver que Santi, que es un gran jugador, me siento muy feliz. Que bueno que se fue a Europa y se le abrió la puerta, pero no es Santi, hay un equipo bien armado y bien reforzado, que no se le dan los resultados. Aguirre va llegando. Hoy empezaré a estudiarlos. Es cierto que están lastimados, pero es cuando más me ocupo de ellos. Han sido campeones y tienen orgullo. Así que tengo que estudiarlos bien para hacer un buen partido en el Azteca”, comentó Ignacio Ambriz, entrenador del Toluca.

En estos momentos, Ambriz se encuentra muy contento del paso de su equipo en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

“Hay muchos matices para estar contento. El vestuario está bien y hay exigencia. Armó equipos y armó familia. En eso estamos bien. El recibimiento del equipo lo está transmitiendo de adentro a afuera. No me verás nunca estar satisfecho, soy muy frío con varias cosas. Esa parte me permite darme pasos atrás y ver en qué mejorar".

El entrenador de Diablos Rojos del Toluca asegura que sus jugadores trabajaron muy fuerte esta semana y Ambriz confirma que ese será su manera de trabajar en lo que va del certamen.

"Esta semana trabajamos mucho con la contundencia. Necesito seguir trabajando, para que el jugador tenga confianza y paciencia. Es trabajo y eso es lo único que nos va a permitir ser más eficaces a la hora de atacar”, agregó Ambriz.